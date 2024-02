Phoenix, Editors y Villagers, entre los nuevos nombres de Tomavistas

Tomavistas (entradas aquí) está de vuelta con importantes novedades que llegarán los días 24 y 25 de mayo en la Caja Mágica de Madrid, un nuevo emplazamiento que contará con más escenarios, bandas y horas de música. La octava edición del festival trae hoy nuevos artistas que sumar a su ya estimulante cartel. Nueve nombres para todos los gustos, encabezados por los franceses Phoenix, que volverán a la capital tras muchos años de ausencia para presentar las canciones de Alpha Zulu. Junto a ellos, los siempre efectivos Editors, quienes lanzaban en 2022 su último álbum hasta la fecha, que lleva por título EBM.

Otros de la partida serán los irlandeses Villagers, que el próximo mes de mayo lanzan su nuevo trabajo, That Golden Time. Aparte de con Phoenix, tendremos ración de baile con la presencia de Joe Goddard, parte importante de Hot Chip, que se centrará en sus trabajos en solitario y a buen seguro también con la londinense Georgia. En el apartado nacional se unen al cartel cuatro bandas de mujeres a cuál más sugerente, desde las madrileñas Cariño que repiten tras su paso por las ediciones de 2019 y 2022, a Melenas, quienes colocaron su Ahora en lo más alto de nuestros álbumes nacionales de 2023. Junto a ellas, el brío de Repion, proyecto de las hermanas Marina y Teresa Iñesta y el pop lleno de matices y contrastes de las sevillanas Adiós Amores.

Nueve nombres de altura que se suman a los ya anunciados previamente, que incluyen a Los Planetas interpretando Super 8 al completo, The Blaze, Belle and Sebastian, The Jesus and Mary Chain, Dinosaur Jr, Standstill, Alizzz, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, La Luz, Hurray for the Riff Raff, Baiuca, Dry Cleaning y Bodega.

Así queda de momento el cartel

Entradas para Tomavistas 2024

Los abonos generales y de menores para el festival están disponibles en este enlace.