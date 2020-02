Un rapto y violación, causas de la desaparición de Duffy

Duffy fue una de las artistas que revitalizaron el soul británico a comienzos de siglo, junto con compañeras como la fallecida Amy Winehouse o Adele.

La galesa que sorprendiera al mundo vendiendo 6 millones de copias de su álbum de debut, Rockferry (2008), producido por Bernard Butler ex de Suede, no tuvo tanta suerte con su sucesor Endlessly (2010).

Tras su fracaso comercial decidió retirarse una temporada y en 2005 volvimos a encontrárnosla interpretando el tema principal de Legend, film protagonizado por Tom Hardy, una canción llamada “Whole Lotta Love”.

Desde entonces, no hemos vuelto a tener noticias de Duffy, hasta hace pocas horas en Instagram, donde la cantante nos ha confesado una terrible historia que le llevó a dejar la música: fue víctima de un rapto y una violación.

“No os podéis imaginar la cantidad de veces que pensé en escribir esto. La manera en que lo escribiría y cómo me sentiría después. No estoy completamente segura de por qué ahora es el momento adecuado, y qué es lo que me emociona y libera a hablar. No puedo explicarlo. Muchos de vosotros os preguntáis qué me pasó, dónde desaparecí y por qué. Un periodista me contactó, encontró la manera de comunicarse conmigo y le conté todo el verano pasado. Fue amable y me sintió increíblemente bien hablar. La verdad es que,estoy bien y me siento segura ahora, pero fui violada, drogada y mantenida cautiva durante algunos días. Por supuesto que sobreviví. La recuperación tomó tiempo. No hay una forma ligera de decirlo. Pero puedo deciros que en la última década, los miles y miles de días que me comprometí a querer sentir la luz del sol en mi corazón nuevamente, el sol ahora brilla. ¿Te preguntas por qué no elegí usar mi voz para expresar mi dolor? No quería mostrarle al mundo la tristeza en mis ojos. Me pregunté, ¿cómo puedo cantar desde el corazón si está roto? Y lentamente se rompió. En las próximas semanas publicaré una entrevista hablada (…) Por favor, apoyadme para hacer de esto una experiencia positiva”.

La cantante ha sido tremendamente sincera y valiente contándole al mundo esa terrible experiencia. Esperamos que regrese a la música pronto y vuelva a brillar como merece.