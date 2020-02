Germán Ges: Amor a cuatro estaciones

Todo cambia y nada permanece. Y no habría belleza, ni danza, ni movimiento si las estaciones no alborotasen los colores y el follaje de los arboles no se desprendiera amarillo en el atardecer. Estas frases, creadas por la poetisa Gioconda Belli, son la mejor forma de presentar a Germán Ges. Un músico madrileño que, en 2019, bajo su sexy pop, otorgó melodías a las estaciones del año. Optimismo, vitalidad, esperanza y nostalgia.

Primavera

Optimismo, rebeldía y una cierta dosis de chulería. Eso es la primavera en los madriles. Esa sensación de juventud eterna es captada por Germán en esta canción. Ritmos Rockeros y terrazas llenas, el sonido de la Latina.

Verano

Los planes que todo el año estamos preparando se cumplen en verano, el momento de besar la vida danzar por las noches. La vitalidad y la alegría se reflejan perfectamente en este tema al más puro estilo The Strokes, como si de un videoclip de Estrella Damm se tratase.

Otoño

Si hay una época para ver fugaz el paso del tiempo es esta etapa, el momento de olvidar las cosas que nos molestan y soltarlas cómo los árboles se desprenden de las hojas. Una canción de carácter folkie que nos recuerda cómo la soledad también es bienestar, es esperanza.

Invierno

El inverno se presenta cuando menos lo esperas, la nostalgia cubre nuestros pensamientos. El invierno tiene que ser muy frío para aquellos que no tienen cálidos recuerdos. Un tema presentado en dueto que nos habla de las cosas que podrían haber sido (pero nunca fueron).

La vida son etapas, buenos y malos momentos, subidas y bajadas. Pero algo que debería ser necesario es planteárnosla con un cierto optimismo, como el que es capaz de inculcarnos Germán Ges. Cuatro canciones, cuatro estilos, cuatro formas diferentes de amar la vida y llamar nuestra atención, y de qué forma lo consiguió.

