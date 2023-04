Uniforms – Trance (Oso Polita)

Uniforms continúan amplificando virtudes tras el muy recomendable Fantasía Moral (Oso Polita, 2020). Referencia incontestable del shoegaze nacional, el grupo jienense vuelve con Trance, en el que siguen abriendo nuevas vías sin dejar de lado su identidad sonora y esa a psicodelia ruidista, que entrelaza distorsión, kraut y dreampop, con robustas melodías y cuidados arreglos.

Estamos ante sus canciones más honestas y contundentes hasta la fecha. A medida que su sonido ha evolucionado, han ganado en intensidad, dejando en primer plano el muro de guitarras y su base rítmica e integrado los arreglos de sintetizadores de un modo más onírico. Con estos mimbres, construyen un álbum en el que alternando con total naturalidad el inglés y el español, arrancan con la explosión noise de «Ashes to Thrive» para a continuación, hablarnos de las migajas que recibimos en nuestro día a día y por las que debemos sentirnos agradecidas («I feel better when I receive your crumbs») en la portentosa oda post-punk «Crumbs».

Se acercan al doom para atizar al gilipollismo tecnológico reinante en «Nomofobia» («Cuentas los frames, de filtros bien, Wifi en el brain, ignorancia en 4K»), nos llevan por distintos estados en la serpenteante «Ligenia» recuerdan a Beach House en la ensoñadora «Dusky» o rizan el rizo en la estupenda «Guadiana», que juega en los mismos terrenos de los últimos Triángulo de Amor Bizarro. Como guinda, su fabulosa versión de «Desire Lines» de Deerhunter que conocimos durante el confinamiento y que completa un notable conjunto.

Más y mejor.

