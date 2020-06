‘Vast Ovoid’, el nuevo EP de Devendra Banhart

Devendra Banhart anuncia hoy la publicación el 24 de julio de un EP de cuatro canciones titulado Vast Ovoid. El disco se publicará en formato digital y en una edición limitada de vinilo coloreado 12″ a 45 rpm. Tras el estreno el 16 de enero de la remezcla de “Love song” realizada por Helado Negro.

Según declaraciones recientes de Devendra Banhart: “El EP nació durante las sesiones de grabación de ´Ma´ , tres canciones que no encajaban con el concepto de la maternidad que envuelve al álbum. Esas tres canciones hablan de la diferencia entre la decepción y la desilusión… una diferencia más grande de lo que imaginaba…mucha más libertad en la desilusión, mucho más espacio… algo que se hace eco todos los días entre nuestros cuerpos distantes… la incertidumbre siempre ha estado ahí, ¿verdad? da miedo… pero todas la semillas de un auténtico cambio están empezando a germinar…”

Repertorio Vast Ovoid

Side A:

1. Let’s See

2. It’s Not Always Funny

Side B:

3. Vast Ovoid

4. Love Song (Helado Negro Remix)