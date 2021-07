Villagers tendrán nuevo disco en agosto

Villagers están de vuelta con el sucesor de su último trabajo, The Art Of Pretending To Swing (2018). El próximo 20 de agosto se publicará Fever Dreams, a través del sello Domino.

La banda de Conor O ‘ Brien adelanta “So Simpatico” que viene acompañada de centelleantes glockenspiel y voces íntimas , antes de convertirse en un transformador y fascinante estribillo: “The more I know, the more I care”.

Para O ‘ Brien, “So Simpatico”: “Es una canción de devoción; ya sea para una persona, para uno mismo o el arte de ser, la lucha por la autenticidad está en su centro . Todos improvisamos y grabamos una versión temprana con demasiadas palabras y me la llevé a casa y la simplifiqué hasta que fue una expresión lo más pura posible. Es una canción pop sobre la esencia del amor”.

Escucha “So Simpatico” de Villagers

Foto Villagers: Rich Gillian