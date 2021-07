Inhaler, la banda del hijo de Bono, comparte un tercer adelanto

Inhaler, banda de Elijah Hewson hijo de Bono de U2, tienen a punto el que será su debut. Un disco iba a grabarse en la primavera de 2020, pero la pandemia hizo que se retrasara. Finalmente It Won’t Always Be Like This’ se publicará el próximo viernes 9 de julio.

Tras “Cheer Up Baby” y “It Won’t Be Like This” llega “Totally”, otra de las canciones incluidas en su primer disco, que ha sido grabado junto a su colaborador de siempre, el productor Antony Genn, en los Narcissus Studios de Londres.

El retraso debido al Covid dio alas al cuarteto para ampliar su alcance como banda, abriendo su sonido y los contenidos de sus textos. Canciones sobre conocer a chicas se transformaron en reflexiones sociales y en cómo abordar los periodos complicados. “Comenzamos a escribir el disco siendo adolescentes y ahora nos hemos hecho adultos,” dice Keating. “Quería que las canciones fuesen positivas,” añade Hewson. “Porque… no siempre va a ser así.”

Escucha “Totally” de Inhaler