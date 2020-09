Wilco anuncia la reedición Deluxe de ‘summerteeth’

Wilco anuncia la reedición de uno de los discos clásicos de su impresionante catálogo. summerteeth se publicó en marzo de 1999 entre críticas excelsas por sus atrevidos arreglos, exhuberantes armonías y reveladoras letras. Veinte años más tarde, el grupo de Chicago revisa su tercer disco en una nueva edición remasterizada que contiene canciones inéditas en estudio y en directo. El disco contiene varios clásicos de la banda de Jeff Tweedy, canciones que siguen tocando en directo como “I’m Always In Love”, “A Shot In The Arm” y “Via Chicago”.

summerteeth: Deluxe edition se pondrá a la venta en varias ediciones el próximo 6 de noviembre. La caja de 4 CDs contiene una versión remasterizada del álbum original, realizada este año por Bob Ludwig, un disco con material inédito de estudio, hasta un total de 24 canciones entre tomas alternativas y maquetas, y dos CDs con un concierto inédito grabado el 1 de noviembre de 1999 en el Boulder Theatre de Colorado. El repertorio incluye casi todas las canciones de “summerteeth” y temas de discos como “Being There” (1996), “A.M.” (1995) y “Mermaid Avenue” (1999). La formación de Wilco en aquella época estaba compuesta por Jeff Tweedy, John Stirratt, Ken Coomer y Jay Bennett.

La edición limitada de la caja de 5 LPs de 180 gramos incluye el mismo contenido con la única salvedad del disco en directo que aquí es substituido por “An Unmitigated Disaster”, una actuación de comienzos de 1999 grabada en la tienda Tower Records.

Así suena la versión inédita de “Summer Teeth (Slow Rhodes version)”.

Esto contendrán las diferentes reediciones del summerteeth de Wilco

SUMMERTEETH: DELUXE EDITION

4-CD Track Listing:

Disc One: Original Album

1. “Can’t Stand It”

2. “She’s A Jar”

3. “A Shot In The Arm”

4. “We’re Just Friends”

5. “I’m Always In Love”

6. “Nothing’severgonnastandinmyway (Again)”

7. “Pieholden Suite”

8. “How To Fight Loneliness”

9. “Via Chicago”

10. “ELT”

11. “My Darling”

12. “When You Wake Up Feeling Old”

13. “Summer Teeth”

14. “In A Future Age”

15. 23 Seconds Of Silence

16. “Candyfloss”

17. “A Shot In The Arm” (Remix)

Disc Two: Outtakes/Alternates/Demos *

1. “Tried And True” (Demo)

2. “I’m Always In Love” (Demo)

3. “All I Need” (Demo)

4. “I’ll Sing It” (Demo)

5. “Two Guitars” – Instrumental (Demo)

6. “Candyfloss” (Demo)

7. “In A Future Age” (Demo)

8. “No Hurry” (Demo)

9. “She’s A Jar” (Demo)

10. “Can’t Locator It” (Guitar Riff Demo)

11. “Nothing’severgonnastandinmyway (Again)” (Demo)

12. “Summer Teeth” (Slow Rhodes Version)

13. “Pieholden Suite” (Alternate)

14. “I’m Always In Love” (Early Run Through)

15. “My Darling” (Alternate)

16. “Tried And True” (Alternate)

17. “She’s A Jar” (Alternate)

18. “Nothing’severgonnastandinmyway (Again)”

19. “Candyfloss” (Intro)

20. “Every Little Thing” (Alternate)

21. “Viking Dan” (Outtake)

22. “We’re Just Friends/Yee Haw” (10/29/99 Minneapolis Soundcheck)

23. “Summer Teeth” (Alternate)

24. “In A Future Age” (Take 3)

Disc Three: Live At The Boulder Theater, Boulder, CO (11/1/99) *

1. “Via Chicago”

2. “Candyfloss”

3. “Summer Teeth”

4. “I’m Always In Love”

5. “I Must Be High”

6. “How To Fight Loneliness”

7. “Hotel Arizona”

8. “Red-Eyed And Blue”

9. “I Got You (At The End Of The Century)”

10. “Nothing’severgonnastandinmyway (Again)”

11. “She’s A Jar”

12. “A Shot In The Arm”

13. “We’re Just Friends”

14. “Misunderstood”

Disc Four: Live At The Boulder Theater, Boulder, CO (11/1/99) *

1. “Hesitating Beauty”

2. “Christ For President”

3. “Passenger Side”

4. “Can’t Stand It”

5. “Forget The Flowers”

6. “New Madrid”

7. “California Stars”

8. “Kingpin”

9. “Casino Queen”

10. “Outta Mind (Outta Sight)”

11. “Hoodoo Voodoo”

12. “Monday”