Wilco están de vuelta, escucha el adelanto de su nuevo disco

Hace algunas semanas te ofrecíamos un grandísimo reportaje que analizaba la carrera de Wilco, que este mes de junio realizarán una amplia gira por nuestro país.

A su visita o la reciente reedición de su clásico Yankee Hotel Foxtrot, que el 16 de septiembre volverá a las tiendas en siete ediciones especiales conteniendo el disco original remasterizado y abundante material extra que en el caso de la edición Super Deluxe alcanza un total de 82 canciones inéditas (maquetas, pruebas, instrumentales, temas en directo…) se suma el anuncio de un nuevo álbum.

Wilco regresará el 27 de mayo con su nuevo álbum doble, Cruel Country. La banda folk-rock más grande de Chicago compartió igualmente un nuevo sencillo llamado “Tired of Talking It Out on You”.

“A lo largo de los años me he dado cuenta de que muchas de las canciones que he escrito han funcionado como recordatorios para que preste atención a varias cosas”, dijo Tweedy sobre “Tired Of Take It Out On You”. “A veces creo que he descubierto cómo funciona el mundo de una manera pequeña, y me preocupa olvidarlo si no me lo canto de vez en cuando”.

“Esta canción, creo, será útil solo para ese propósito. Soy una persona que necesita estar alerta sobre cómo trato a los demás cuando no me siento lo mejor posible. Y ahora que lo menciono, cuando miro a mi alrededor, parece que muchos de nosotros nos hemos estado desquitando cuando sería mejor luchar por la comprensión y la empatía. Solo estoy tratando de ser honesto conmigo mismo, y supongo que espero que si esta canción me puede ayudar a concentrarme en eso, tal vez alguien más pueda encontrarla útil de la misma manera”.

Escucha ‘Tired of Talking It Out on You’ de Wilco

Gira de Wilco

Este año realizarán una serie de conciertos especiales por el 20 aniversario de Yankee Hotel Foxtrot, donde lo interpretarán al completo, pero además, una gira que pasará por nuestro país.

La actual formación, compuesta por Jeff Tweedy, John Stirratt, Gleen Kotche, Mikael Jorgensen, Patrick Sansone y Nels Cline lleva tocando junta desde hace 20 años y girará por nuestro país en el mes de junio de este año:

Lunes 20 de junio en Donostia-San Sebastián, Auditorio Kursaal

Martes 21 de junio en Zaragoza, Parque Jose Antonio Labordeta

Miércoles 22 de junio en Barcelona, Poble Espanyol

Viernes 24 de junio en Valencia, Auditorio Marina Sur

Sábado 25 de junio en Murcia, Plaza de toros

Lunes 27 y martes 28 de junio en Madrid, Festival Noches del Botánico

Foto Wilco: Charles Harris