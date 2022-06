Wilco (Noches del Botánico) Madrid 27/06/22

No cabe duda de que el paso de Wilco por nuestro país este verano permanecerá como una mancha imborrable en la memoria de muchos de nosotros. Da igual que hayamos visto giras anteriores o quizá shows más redondos, los últimos tiempos vividos nos conectan con mayor intensidad con ciertas emociones y sensaciones que los de Jeff Tweedy supieron traer de vuelta a base de ese personal country folk y un repertorio que aunque centrado en su última entrega, pasó por los momentos más especiales de su historia.

Tras un inicio de gira con la ausencia del soberbio Nels Cline por COVID, los de Chicago recuperaban todas las bazas para armar un show que pasó de lo intimista a lo fiero, de lo acústico a lo eléctrico y de la psicodelia a los largos desarrollos pilotados por un Cline capaz de obrar milagros con las seis cuerdas. Todo encajó en la primera de sus noches en Madrid que se abrió con la luminosa «A Shot In The Arm» y dio paso a la melancolía construida sobre piano y pedal steel de «Story to Tell» y a los devaneos de la gran «I Am Trying to Break Your Heart», que nos recordó que este año se cumplen 20 de una cima tan alta como Yankee Hotel Foxtrot (2002), de la que sonaron tres cortes.

Un primer tramo centrado en el tono amable de Cruel Country (2022) donde sonaron «I Am My Mother», «Hints», «All Across the World» o la propia «Cruel Country», hasta que llegó la sacudida de «Handshake Drugs» y se abrió la puerta a todos los mundos que Wilco son capaces de construir, esos viajes de ida y vuelta que tan bien documentó mi compañero José Lorente en un artículo de obligada lectura y que nos mecieron en «Love Is Everywhere (Beware)», nos hicieron soñar en «War On War» o literalmente volar en una «Imposible Germany» que con un Cline inmenso y sus exuberantes pasajes instrumentales levantó una prolongada ovación. Se recuperó el sosiego en “Mystery Binds” para volver a afilar las guitarras en “At Least That’s What You Said” o meternos en la centrifugadora de ese sube y baja entre la tormenta y la calma que es “Via Chicago”.

El bis también tuvo lo necesario para no borrarnos la sonrisa de la cara, de la esperada «Jesus, Etc.», a ese monumento que es «California Stars», aparte del tono 50s de la reciente «Falling Apart (Right Now)» o la enérgica descarga final con dos joyas traídas de un pasado muy muy lejano, «Monday» y «Outtasite (Outta Mind)», que completaron un puzzle de dos horas realmente perfecto.

Fotos Wilco de Víctor Moreno (Noches del Botánico)