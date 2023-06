Triángulo de Amor Bizarro hacen honor a su nombre en ‘Estrella solitaria’

Triángulo de Amor Bizarro publican el tercer adelanto de lo que será Sed, que estará finalmente disponible a partir del 23 de junio en lugar del día 2 como en un principio estaba previsto, por retrasos en su fabricación. Después de sacudirnos con el noise de «Estrella Antivida» y la placidez de «Canción de muerte del pez dorado» que arranca en el dreampop de conocidas piezas como «Asmr para ti» pero sorprende con sus desarrollos finales, hacen honor a su nombre y 15 años después de su debut, nos recuerdan a New Order.

«Estrella solitaria» es un paso adelante de los gallegos, que buscan nuevos caminos de expresión añadiendo a la canción sintetizadores analógicos y construyendo un nuevo himno que añadir a su ya larga lista de canciones memorables. Ahora es momento de hacernos bailar con una pegajosa pista de synthpop apoyada en dos hipnóticos bajos en los que se intuye la sombra de Peter Hook.

Como comentan: «Estrella solitaria es el single pop, la canción de baile melancólico, el gancho, una copia pervertida del First we take Manhattan hecha en pandemia, nuestra adaptación de El Crepúsculo de los Dioses. La mentira que estás deseando oír. La mejor canción de TAB? También es la única canción de un disco que nunca fue, y la entrada a este otro disco más terrenal y sucio. A su vez cuenta una historia trágica que no tienes por qué escuchar: si quieres quédate solo con los estribilllos!»

Para acompañar al lanzamiento del sencillo, llega un genial videoclip del director Toño Chouza, habitual colaborador de la banda.

Escucha ‘Estrella solitaria’ de Triángulo de Amor Bizarro

Próximos conciertos de Triángulo de Amor Bizarro

23 JUN. TOMAVISTAS, MADRID [info]

08 JUL. NITS DE ESTIU, ELCHE

25 AGO. CONTEMPOPRANEA, BADAJOZ

26 AGO. CANELAPARTY, MÁLAGA

08 SEP. PULPOP, ROQUETAS DE MAR, ALMERÍA

07 OCT. AL PORT, CASTELLÓN