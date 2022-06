Los Premios Pop Eye reconocen a Nacho Vegas por mejor disco y canción del año

Los Premios Nacionales de la Música y las Artes Premios Pop Eye (recuerda cómo transcurrió su pasada edición) regresan al Teatro Alkázar de Plasencia el próximo 15 de octubre.

Su jurado acaba de hacer públicos los nombres de nuevos galardonados, que encabeza el artista asturiano Nacho Vegas, que ha sido reconocido por el mejor disco del año por Mundos Inmóviles Derrumbádose (Oso Polita) y también, por la mejor canción del año: «Esta noche no acaba«, incluida en él.

Además de Vegas, se anuncia el premio a la mejor banda portuguesa del año a The Soaked Lamb por su disco Two to Two, tras varios años de parón discográfico. Ambos se unen a los previamente anunciados Teresa Helbig (Moda), al grupo Los Negativos (Viviendo en la Era Pop), a Emilio Morenatti (fotografía) y Hombre Tigre (mejor grupo extremeño). Próximamente se irán conociendo el resto de premiados.

La decimosexta edición de los Premios Pop Eye estrena imagen, con dos carteles alternos con foto de Isabel Muñoz: Medalla al Mérito de las Bellas Artes, Premio Nacional de Fotografía, World Press Photo (1999 y 2004) y Pop Eye de Fotografía (2019). Los carteles incluyen igualmente tipografía de Óscar Mariné: Premio Nacional de Diseño (2010) y Pop Eye de Artes Plásticas (2016) y artbook de Tete Alejandre: Premio de Fotografía Artística del Ministerio de Agricultura (2017) y Pop Eye Fotógrafo Revelación (2011). Puedes verlos encabezando esta noticia.

