El ex Arcade Fire Will Butler se une a Sister Squares en ‘Willows’

«Willows» es el primer material nuevo del ex Arcade Fire Will Butler desde mayo de 2022 y la primera publicación junto a Sister Squares, banda con sede en Nueva York, arraigada en la danza y el teatro, formada por Sara Dobbs, Julie Shore, Jenny Shore y Miles Francis, quienes han estado de gira de forma intermitente con Will Butler desde 2015 como banda de apoyo pero ahora son colaboradores completos.

Producido en colaboración con Miles Francis, «Willows» es una canción fantasmal y oceánica construida alrededor de un estribillo imponente. «Hay algo eternamente esperanzador en el sonido de las voces cantando juntas en una habitación», dice. «‘Humanos cantando juntos en una habitación’ es probablemente el principal bloque de construcción filosófico de esta banda».

«Willows» trata sobre dejar el pasado atrás», dice Butler sobre la canción. «La nostalgia es dulce, pero es un veneno. La escena de la canción es alguien conduciendo hacia la naturaleza para encontrarse con una anciana, una de las Parcas, como en un cuento popular. Y tal vez quiera ser joven de nuevo, o quiere que las cosas vuelvan a ser como solían ser. Y ella dice: cualquier cosa puede suceder, por un precio.»

Escucha ‘Willows’ de Will Butler + Sister Squares