Queens Of The Stone estrenan el vídeo de ‘Negative Space’

Queens Of The Stone han vuelto a la actualidad discográfica el pasado mes de junio con el disco In Times New Roman… un álbum que estuvieron presentando en la pasada edición del Mad Cool madrileño, siendo una de las actuaciones más destacadas del mismo.

Un trabajo con letras mordaces escritas por Joshua Homme, y una firma sonora reconocible al instante, que se expande y embellece con nuevos y sin precedentes giros en prácticamente todas las canciones. Grabado y mezclado en el estudio Pink Duck de Homme, con grabaciones adicionales en Shangri-La. Fue producido por la banda y mezclado por Mark Rankin.

Una de sus canciones más inspiradas es «Negative Space», que acaba de ser editada como single, junto con un vídeo dirigido por Liam Lynch.

Disfruta el vídeo de ‘Negative Space’ Queens Of The Stone