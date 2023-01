Ya a la venta las entradas para Muse en Santander

Las entradas para el concierto único de Muse en España este año 2023 están a la venta. El 4 de julio, los británicos presentarán su último trabajo, Will Of The People, y repasarán sus grandes éxitos en los Campos de Sport del Sardinero de Santander como parte de las actividades de celebración del Año Jubilar Lebaniego. Además, Royal Blood serán los encargados de abrir la noche como invitados de lujo.

Muse está formada por Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme. Desde su formación en 1994, han publicado nueve álbumes de estudio, llegando a vender más de 30 millones de copias en todo el mundo.

Su último álbum Will of the People debutó en el número 1 en varios países, incluyendo el Reino Unido (donde alcanzaron su séptimo número 1 consecutivo), Austria, Francia, Finlandia, Italia y Suiza. Su anterior álbum, Simulation Theory, también debutó en el número 1 en múltiples territorios. Previo a este, publicaron Drones en 2015, que llegó a ganar un Premio Grammy al Mejor Álbum de Rock, el segundo de la banda.

Entradas para Muse en Santander

Entradas ya a la venta en www.livenation.es y Ticketmaster.es

Precios: 65€ (+gastos).

Política de acceso: Menores de 16 años acompañados de un adulto