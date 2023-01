Yves Tumor tendrá disco en marzo, escucha ‘Echolalia’

Yves Tumor ha anunciado su próximo álbum Praise A Lord Who Chews But Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds), el cual se lanzará el 17 de marzo a través de Warp Records y estará acompañado por una gira mundial que comenzará en Coachella. Este álbum es su obra más ambiciosa hasta la fecha, fusionando rock, psicodelia y electrónica en una reinvención única de la música pop. Con este lanzamiento, Yves Tumor hace su declaración más personal y guía al oyente en un viaje espiritual que mezcla la oscuridad con la luz, el pop con la innovación, y la cacofonía con la calma.

Praise A Lord Who Chews But Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds) está producido por Noah Goldstein y mezclado por Alan Moulder, lo que le da un sonido único que continúa con el trabajo anterior de Yves. La estética del álbum se ve reforzada por las contribuciones de colaboradores de larga data como Chris Greatti, Yves Rothman y Rhys Hastings. Juntos, crean una mezcla de moderación y caos con una claridad conmovedora. A lo largo del álbum, Yves explora su visión de dar significado a lo abstracto y hacer que la disonancia suene como armonía.

Acompañado por el video surrealista de Jordan Hemingway, el nuevo single «Echolalia» refleja la mezcla adictiva y audaz de melodías y arreglos del álbum.

Escucha ‘Echolalia’ de Yves Tumor

Foto Yves Tumor: Jordan Hemingway