Taylor Swift, Boygenius, Billie Eilish y Jack Antonoff triunfan en los Grammy

Hace pocas horas terminaba la gala de la que ha sido la 66.ª edición de los premios Grammy, que se ha celebrado en el Crypto.com Arena en Los Ángeles y donde se han conocido los galardonados elegidos por los miembros de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.

La reina de la noche ha sido Taylor Swift, que no solo se ha hecho con el Grammy al mejor Álbum del Año por Midnights, sino que lo ha ganado por cuarta vez, convirtiéndose en la primera artista de la historia en ganar ese número de premios, superando a icónicos artistas como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder.

Boygenious, proyecto de Julien Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus del que por fin hemos podido disfrutar de su debut, The Record han conseguido tres premios a mejor disco de música alternativa, mejor canción y mejor interpretación de rock por «Not strong enough». Phoebe Bridgers también fue premiada por su tema junto a SZA. Una SZA que a pesar de ser de las favoritas, solo se llevó tres de los nueve premios a los que estaba nominada.

A destacar igualmente el premio para Billie Eilish por su canción «What Was I Made For?» de la banda sonora de Barbie, que se llevó los galardones a Canción del Año y Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, y apunta a clara favorita para hacerse con el Oscar.

En cuanto a los premios individuales, Victoria Monét fue galardonada como Mejor Nuevo Artista y Miley Cyrus también fue reconocida, recibiendo el premio a Grabación del Año por «Flowers».

Consulta los ganadores y ganadoras de los Grammy 2024

Álbum del año

Midnights, de Taylor Swift

Grabación del año

Flowers, de Miley Cyrus

Canción del año

What Was I Made For? (de la película Barbie), de Billie Eilish y Finneas O’Connell

Mejor nuevo artista

Victoria Monét

Productor del año, no clásico

Jack Antonoff

Compositor del año, no clásico

Theron Thomas

Mejor actuación solista de pop

Flowers, de Miley Cyrus

Mejor actuación pop en dúo o grupo

Ghost In The Machine, de SZA con Phoebe Bridgers

Mejor álbum vocal de pop

Midnights, de Taylor Swift

Mejor grabación dance/electrónica

Rumble, de Skrillex, Fred Again.. y Flowdan

Mejor grabación de pop dance

Padam Padam, de Kylie Minogue

Mejor álbum de dance/electrónica

Actual Life 3, de Fred Again..

Mejor interpretación de rock

Not Strong Enough, de Boygenius

Mejor interpretación de metal

72 Seasons, de Metallica

Mejor canción de rock

Not Strong Enough, de Boygenius

Mejor álbum de rock

This Is Why, de Paramore

Mejor interpretación de música alternativa

This Is Why, de Paramore

Mejor álbum de música alternativa

The Record, de Boygenius

Mejor interpretación de R&B

ICU, de Coco Jones

Mejor canción de R&B

Snooze, de SZA

Mejor álbum de R&B progresivo

SOS, de SZA

Mejor álbum de R&B

Jaguar II, de Victoria Monét

Mejor interpretación de rap

Scientists & Engineers, de Killer Mike con André 3000, Future y Eryn Allen Kane

Mejor canción de rap

Scientists & Engineers, de Killer Mike con André 3000, Future y Eryn Allen Kane

Mejor álbum de rap

Michael, de Killer Mike

Mejor interpretación de jazz

Tight, de Samara Joy

Mejor álbum de jazz vocal

How Love Begins, de Nicole Zuraitis

Mejor álbum de jazz instrumental

The Winds Of Change, de Billy Childs

Mejor álbum de country

Bell Bottom Country, de Lainey Wilson

Mejor canción de country

White Horse, de Chris Stapleton

Mejor álbum de folk

Joni Mitchell At Newport [Live], de Joni Mitchell

Mejor álbum de pop latino

X Mí (vol. 1), de Gaby Moreno

Mejor álbum de música urbana

Mañana será bonito, de Karol G

Mejor álbum latino de rock o alternativo

Vida cotidiana, de Juanes

De todas las flores, de Natalia Lafourcade

Mejor álbum de música mexicana

Génesis, de Peso Pluma

Mejor álbum latino tropical

Siembra: 45º aniversario, de Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta

Mejor canción escrita para medios visuales

What Was I Made For? (de la película Barbie), de Billie Eilish y Finneas O’Connell

Mejor vídeo musical

I’m Only Sleeping, de The Beatles

Mejor película musical

Moonage Daydream, de David Bowie (dir. Brett Morgen)