Yawners – Duplo (Montgrí)

El genial chute noventero que supuso el debut de Yawners, Just Calm Down (2019), fue uno de los grandes descubrimientos de hace tres temporadas. Su impacto traspasó fronteras, como no podía ser de otra forma. El proyecto de la guitarrista, cantante y compositora Elena Nieto se acercaba sin disimulo a referencias como Pavement, The Breeders, Weezer o Dinosaur Jr., en un enérgico ejercicio de nostalgia bien asimilada y llevada a nuestro tiempo, que sigue la misma onda y puede remitir a aristas contemporáneos como podrían ser Snail Mail.

Es momento de darle continuidad en Duplo, álbum que parte de similares parámetros: indie rock de guitarras y grandes estribillos, en esta ocasión con la novedad de presentarnos la mitad de su minutaje en castellano. Una dualidad que funciona con total naturalidad y que de nuevo, funciona como un tiro.

Himnos instantáneos como el muro de guitarras de la melódica “Suena Mejor” o ese trallazo de punk pop con barniz californiano que es “Honey”, guiños al cantante de Weezer en una agridulce “Rivers Cuomo” (que el músico norteamericano alabó en sus redes) o los potentes guitarrazos de “Paranormal” en compañía de sus compañeros de sello Cala Vento. Curiosas anomalías como “Something About You”, recuerdos de la pandemia en la potente “Tu cumpleaños”, el tono dos miles que destila “El Máximo Solar” o un cierre a la altura con “The House (Say My Name)”, son sólidos motivos para que continuemos rendidas a Yawners y alabemos el talento de Elena para seguir sacudiéndonos con sus brillantes canciones.

Escucha Yawners – Duplo