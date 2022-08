Yeah Yeah Yeahs comparten otro tema nuevo, ‘Burning’

Yeah Yeah Yeahs están de vuelta con un nuevo disco que llega nueve años después del discreto Mosquito (2013). La banda de Karen O, Nick Zinner y Brian Chase anuncian su quinto álbum de estudio, Cool It Down, se lanzará el 30 de septiembre a través de Secretly Canadian. Una colección de ocho pistas que según comentan, es una destilación de los mejores regalos de la banda que lo impulsan a moverse, llorar y escuchar con atención y seguramente será un hito en su catálogo.

Ya hemos escuchado una de sus canciones, la ambiental «Spitting Off the Edge of the World» que contaba con la compañía de Perfume Genius y abrirá el disco. Hoy descubrimos «Burning», una pista producida por Andrew Wyatt que está ligada a la pista de baile y construida sobre un bucle de piano inspirado en «Beggin» de The Four Seasons, que captura a Karen O sumergida en el tumulto de Los Ángeles en 2020: los incendios y el humo que caen sobre la ciudad.

Karen O comenta: «Cuando tenía 19 años y vivía en East Village, una noche, un compañero de cuarto me arrastró fuera del apartamento para tomar una copa improvisada al otro lado de la calle. Dejé una vela encendida en un bloque de plástico que, en mi ausencia, prendió fuego a mi habitación. Una hora y media después de tomar un trago los bomberos habían ido a extinguir el fuego, llegué a casa y descubrí que había ocurrido un desastre natural (en mi habitación) y la mayoría de mis cosas, perdidas en las llamas. Todos los artículos electrónicos fueron derretidos y demolidos como mi portátil, cámaras, etc., pero por extraño que parezca, los artículos que tenían el mayor valor sentimental permanecieron intactos, como cuadernos de bocetos, un suéter favorito con corazones en el pecho y fotografías de jóvenes donde el fuego ardía alrededor de los dos como si hubiera algún campo de fuerza intangible protegiéndolos, muchas fotos como esa, dejando misteriosamente intactos a la pareja que aparecía en ellas.

Si el mundo está en llamas, espero que los más queridos permanezcan protegidos y que hagamos todo lo posible para proteger lo que más apreciamos en esta vida. ‘Burning’ es una canción sobre ese sentimiento, señales de humo para el alma. Rogando que se enfríe, solo haciéndolo lo mejor que sabemos. Nick y yo asentimos con la cabeza al ‘Begging’ de Frankie Valli, con la fraase ‘oooh lay your red hand on me baby’. Nos hemos inspirado en temas conmovedores de los años sesenta, estaba en nuestro ADN en el momento en que escribió esta canción»

Escucha ‘Burning’ de Yeah Yeah Yeahs

Foto Yeah Yeah Yeahs: Jason Al-Taan