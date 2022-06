La editorial Sílex publica Antología de la British Invasion

La editorial Sílex Ediciones publicó hace unas semanas el libro Antología de la British Invasion, un completo repaso a uno de los movimientos musicales más importantes de la historia. Un espléndido volumen que, en poco más de un mes, ya ha visto publicada una segunda edición. El autor es Iñaki García y el libro cuenta con ilustraciones de Álvaro Ortega. Iñaki realizó una gran labor de investigación y trabajo durante más de 3 años de trabajo hasta seleccionar a 40 artistas y grupos de la British Invasion surgidos entre 1962 y 1967.

Los nombres escogidos para esta antología están ordenados cronológicamente por la fecha de su primer éxito. Los primeros son mayoritariamente de Liverpool y Manchester: por supuesto los Beatles, Gerry & the Pacemakers, Searchers, Hollies, o Billy J Kramer & the Dakotas. Posteriormente se hace referencia a la escena R&B en Londres, con representantes como Rolling Stones, Kinks, Who, Manfred Mann o Small Faces. La presencia femenina está asegurada con nombres como los de Cilla Black, Dusty Springfield, Petula Clark, Marianne Faithfull o la célebre Sandie Shaw, que además firma el prólogo del libro. Finalmente, en los últimos capítulos se trata el movimiento psicodélico con bandas como Cream o Pink Floyd.

Las ilustraciones de Álvaro Ortega acompañan con gran elegancia la evolución musical que tuvo lugar a lo largo de la década, desde el blanco y negro de las primeras páginas hasta el color de la psicodelia. Cada imagen trata de captar la esencia de la banda o artistas correspondiente, incluyendo guiños o referencias a alguna de sus canciones o hechos de su biografía.

Más información y compras en este enlace.