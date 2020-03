Yves Tumor lanza otro adelanto de su disco, ‘Kerosene!’

Yves Tumor nos sigue dando pistas de su próximo álbum, Heaven To A Tortured Mind (previsto para el 3 de abril a través de WARP Records) con el nuevo sencillo “Kerosene!”. El inquieto artista sienta las bases para otro himno pop potencial, reviviendo riffs difusos de guitarra de rock junto a unas armonías en primera línea (con la voz de la cantante y compositora Diana Gordon) que recuerdan algunos de los mejores temas de la música alternativa de los 90.

Hace apenas unas semanas, Yves Tumor anunció su nuevo álbum con un video dirigido por Isamaya Ffrench para “Gospel For A New Century”. Después de haber abierto recientemente los conciertos de Mura Masa en el Reino Unido, YVES TUMOR & ITS BAND inició una gira mundial masiva la semana pasada que pasará por España el 11 de julio dentro de la programación del BBK Festival.