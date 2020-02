Yves Tumor tiene nuevo disco, escucha un adelanto

Pocos proyectos contemporáneos empujan tan visceralmente las barreras sonoras como lo hace Yves Tumor. Con un arco musical que va del psych-rock al pop moderno, las comparaciones solo sirven como limitaciones para definir lo que no puede ser. Yves Tumor combina restricción y caos, diluye la realidad otorgándole sentido a lo abstracto y permitiendo que disonancias se escuchen como armonías. Ahora empieza un nuevo capítulo, con el anuncio de un nuevo álbum, Heaven To A Tortured Mind, que se publicará el 3 de abril en Warp.

Junto al próximo álbum, coproducido por Justin Raisen (Sky Ferreira, Ariel Pink, Charli XCX), y la ya anunciada gira junto a su banda, que pasará por el BBK Live de Bilbao en julio, Yves Tumor estrena single “Gospel For A New Century”, que viene acompañado de un vídeo oficial dirigido por Isamaya Ffrench. Vientos atronadores y ritmos discordantes hacen desfilar a Yves Tumor hacia el cacofónico e inesperado himno que el título sugiere.

El vídeo profundiza en la psique del artista , con un submundo andrógino propio de Fellini como escenario para un sermón mefistofélico sobre un trono que se desmorona, respaldado por bailarinas con pezuñas de plataforma, sin olvidarnos del show de luces láser de rigor.

Heaven To A Tortured Mind es el cuarto largo de Yves Tumor y la continuación del aclamado y seminal Safe In The Hands Of Love, publicado en Warp en 2018. A partir del mes que viene, Yves Tumor and Its Band regresan a los escenarios, comenzando con una gira norteamericana y continuando a finales de primavera y en verano por el Reino Unido y Europa – con paso por el Bilbao BBK Live incluido.

Yves Tumor ha dirigido el proyecto hacia territorios completamente nuevos con Heaven To A Tortured Mind, atravesando la contradicción, redefiniendo el expresarse mediante canciones y catapultando a Yves Tumor hacia una nueva fase de ilusión y evolución. Pronto más música y más fechas de gira.