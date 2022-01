2022, un año de grandes conciertos en Belfast

Belfast siempre ha destacado por los conciertos memorables que ha albergado a lo largo de la historia, como la visita de los Beatles en 1963 y el regreso a casa de Snow Patrol en 2010.

Aunque la pandemia ha interrumpido la actividad durante un tiempo, parece que en 2022 la ciudad volverá a recuperar el ritmo habitual en cuanto a música en vivo se refiere. Además, es un año muy especial para la capital norirlandesa, declarada recientemente Ciudad de la Música por la UNESCO y con una agenda de conciertos muy interesante.

En este artículo, presentamos cinco conciertos muy especiales que darán que hablar el año que viene.

Ed Sheeran, Boucher Road Playing Fields (12 de mayo)

Si eres fan de Ed Sheeran y de las matemáticas, no te puedes perder la gira «+ – = ÷ ×» del cantante británico, que empezó en septiembre de este año y tiene previsto visitar 12 capitales europeas, entre las que se incluye Belfast.

Boucher Road ha visto pasar a grandes estrellas de la música a lo largo de los años, como Eminem, The Killers o Green Day, todos ellos invitados al Belfast Vital. Ahora bien, es posible que Ed Sheeran tenga más tirón que todos ellos: los más de 150 millones de discos vendidos lo sitúan al mismo nivel que U2 con una carrera que apenas cuenta una década, y su anterior gira rompió tres récords Guinness, incluidos los de gira musical más taquillera y gira musical con mayor asistencia.

Boucher Road, con su ambiente eléctrico, seguro que estará a la altura del acontecimiento.

The Script, The SSE Arena (14-15 de mayo)

The Script ha triunfado en todo el mundo desde su formación en 2007. Tras haber vendido 20 millones de discos, cuenta con un gran número de fans, lo que explica por qué las entradas para su concierto de Belfast se agotaron en apenas unos minutos.

Ahora bien, todavía es posible ir a ver al grupo, ya que quedan entradas VIP a la venta, con precios a partir de 113 €. Aunque no son baratas, tampoco es necesario ganar la lotería para poder comprar una. El paquete de Ticketmaster incluye una cena de dos platos más bebida antes del concierto, así como una entrada especial para VIP.

The Script tocará dos noches seguidas en Belfast, en los que serán sus primeros conciertos en Europa tras una gira por los Estados Unidos. Eso sí, como el grupo habrá tenido un mes de descanso, seguro que el público que asista al SSE Arena disfrutará al máximo de la cita.

Billie Eilish, The SSE Arena (3 de junio)

Cuesta creer que Billie Eilish sea todavía una adolescente, ya que ya ha ganado siete premios Grammy (la artista más joven de la historia en conseguirlo) y ha publicado dos discos que han alcanzado el número 1 (el primero de ellos, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, fue disco de platino en los Estados Unidos).

Su gira llegará en junio al SSE Arena, que se llenará para recibir a la artista con los brazos abiertos. Será la primera visita de la artista californiana a Irlanda, que después de Belfast tocará también en Dublín.

Eilish anunció que realizaría una gira sostenible en colaboración con REVERB, una organización sin ánimo de lucro. En cada concierto, habrá un estand de Billie Eilish Action Village, una iniciativa para concientizar sobre el cambio climático y prestar apoyo a organizaciones medioambientales dirigidas por mujeres.

Iron Maiden, Ormeau Park (13 de junio)

Es difícil definir la importancia que tiene Iron Maiden entre los aficionados al heavy metal. Según algunos críticos, la banda británica ha elevado el género a una forma de arte, con canciones que cubren temas históricos, religiosos y míticos.

Los aficionados que se reúnan en Ormeau Park el próximo mes de junio podrán disfrutar de una experiencia completa, ya que el grupo ofrecerá uno de sus famosos recitales en los que combina guitarras, fuegos artificiales y hasta una réplica del Spitfire.

El concierto forma parte de la gira Legacy of the Beast que no llegó a realizarse en 2020 debido a la pandemia y que este año ha tenido que volver a cancelarse. Eso sí, a la tercera seguro que va la vencida para un grupo que todavía se siente fuerte a pesar tener casi medio siglo de historia.

Snoop Dogg, The SSE Arena (16 de septiembre)

¿Cuándo fue la última vez que Snoop Dogg tocó en Belfast? La pregunta tiene trampa, ya que el artista americano nunca ha visitado la capital norirlandesa.

El rapero aprovechará la ocasión para presentar su 17.º disco en solitario, I Wanna Thank Me, cuya gira también se tuvo que cancelar el año pasado debido a la COVID-19. Snoop Dogg se presentará con varios personajes que han tenido un gran peso a lo largo de su carrera, como Warren G y D12, y es posible que incluya un regalo especial para sus fans: algún tema de su nuevo disco Algorithm, cuya lista de canciones se acaba de publicar.

Las 11 000 localidades del SSE se llenarán para celebrar la vuelta a la normalidad tras un año sin música en vivo. Está claro que Belfast tiene ganas de fiesta.

