Tyler, The Creator está de regreso con ‘Chromakopia’

Tyler, the Creator ha anunciado su octavo álbum de estudio, Chromakopia, que se lanzará el 28 de octubre. El disco, que rompe con la tradición de lanzamientos en viernes al estrenarse en lunes, está íntegramente compuesto, producido y arreglado por él mismo.

Chromakopia será la continuación oficial de Call Me If You Get Lost (2021), interrumpiendo el ritmo de lanzamientos bienales que había mantenido desde su debut con Goblin en 2011, ya que en 2023 no hubo nuevo álbum.

Tras “St. Chroma” comparte su nuevo single «Noid» junto a un vídeo musical dirigido por él mismo.