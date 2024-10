Fabiana Palladino (Razzmatazz 3) Barcelona 21/10/24   

La londinense Fabiana Palladino pisaba la sala pequeña del Razzmatazz barcelonés para presentar su excelente debut homónimo que está cosechando halagos desde que se editara entre toda la prensa especializada. La hija del famoso músico de estudio Pino Palladino es una joven con mucho talento a la hora de engarzar melodías que beben del soul de grandes divas de la sofisticación como Anita Baker o Patti Labelle, así como de las cadencias R&B de la factoría de Jimmy Jam & Terry Lewis, o de los riffs proteicos del Prince más imperial. El productor Jai Paul tuvo buen ojo cuando la fichó para su sello, y se espera mucho de esta estrella en ciernes.

Puntual a la hora establecida salió Fabiana junto a su banda integrada por batería, teclados y guitarra eléctrica para arrancar con “Can You Look In The Mirror?”, un tema de funk muy en la estela de las producciones ochenteras de Janet Jackson. Palladino demostraría a partir de ese momento de ser dueña de una gran presencia escénica, y de una voz espléndida que sabe modular con estilo y sensibilidad.

Un arranque fascinante que seguiría con “Closer”, un medio tiempo que encierra la sensualidad de la mejor Sade y Michael Jackson juntos, de la misma forma que con “In The Fire” derrochó talento vocal sin necesidad de melismas innecesarios.

Otros momentos álgidos del set – breve: tan sólo una hora justa – fueron los arabescos a la guitarra de la muy Prince “Shoulda” que, por momentos, nos transportó a los surcos del Sign O’ The Times, aunque “Give Me A Sign” contiene todos los ingredientes para satisfacer a cualquier fan del genio de Mineápolis. Rescató una canción primeriza, “Waiting”, que es otro modélico ejemplo de hacer pop asimilando adecuadamente las influencias para que estas no acaben lastrando tu discurso. Cerró una velada estupenda con “Stay With Me Through The Night”, un tema de cadencias sedosas en las que nuestra pizpireta compositora se despidió entre aplausos entusiastas del escaso público que no llenó ni medio aforo de la sala.

Foto Fabiana Palladino: Luis Moner