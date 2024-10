Matthew Sweet sufre derrame cerebral e inicia crowfunding para pagar su recuperación

El cantautor Matthew Sweet sufrió un grave derrame cerebral el pasado 12 de octubre en Toronto mientras se encontraba de gira, según se dio a conocer hace unas horas una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para apoyar su recuperación. El iba a actuar como telonero del grupo Hanson.

Catherine Lyons, representante de Sweet en la compañía Russell Carter Artist Management, lanzó la campaña con el objetivo de recaudar 250.000 dólares para cubrir los gastos médicos del músico, ya que los altos costes de la sanidad estadounidense impiden que pueda recuperar con normalidad. Un caso que hemos visto en otras ocasiones, como cuando Genesis P- Orridge Throbbling Gristle y Psychic TV, inició el tratamiento de su leucemia y pidió dinero a sus fans en una campaña de crowfunding y que nos hace valorar la importancia de una sanidad pública y universal.

Comunicado de la manager de Matthew Sweet

Matthew Sweet, nuestra inspiración de toda la vida y querido amigo, sufrió un derrame cerebral debilitante la semana pasada en Toronto durante los primeros días de una gira nacional. Se vio obligado inesperada y trágicamente a abandonar la gira y emprender un largo e incierto camino hacia la recuperación. Estamos pidiendo ayuda financiera en este momento difícil a su familia, amigos y fans. Sin seguro ni ingresos por giras, Matthew se enfrenta a una enorme carga financiera.

Los médicos y la atención hospitalaria en Toronto fueron fundamentales para salvar la vida de Matthew, pero la atención médica no es gratuita para los estadounidenses en Canadá. Ahora debe regresar a los Estados Unidos en un avión de transporte en ambulancia con personal médico a bordo, a un centro de rehabilitación especializado, donde recibirá atención y terapia las 24 horas del día durante seis semanas. Luego necesitará meses de tratamiento y rehabilitación que esperamos que conduzcan a una recuperación completa. No hace falta decir que los costos de todo este tratamiento serán abrumadores. Anticipamos un total cercano a un cuarto de millón de dólares. Sus pensamientos, amor y apoyo significarán mucho para él. Pero por favor, donen económicamente si es posible. Matthew te estará eternamente agradecido.

Para aquellos que no conocen personalmente a Matthew, probablemente estén familiarizados con su música. Matthew Sweet surgió de la escena musical de los años 80 en Athens, Georgia y se convirtió en una figura destacada del resurgimiento del power pop en los años 90 con el lanzamiento de su álbum «Girlfriend» en 1991. Las canciones «Girlfriend» y «I’ve Been Waiting» se convirtieron en las favoritas de los fans. Sus dos siguientes discos, «Altered Beast» (1993) y «100% Fun» (1995) incluyeron las populares canciones «Time Capsule» y «Sick of Myself».

Catherine Lyons

Russell Carter Artist Management

Puedes realizar tu donativo en este enlace.