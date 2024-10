Geordie Greep – The New Sound (Rough Trade / Popstock!)

La separación de black midi parecía un secreto a voces, pero nunca terminaba de confirmarse. Fue este mismo mes de agosto cuando el propio Geordie Greep dio a conocer la noticia que poco más tarde confirmaron sus compañeros Cameron Picton y Morgan Simpson. Se ponía fin a la interesante carrera de una peculiar formación que fusionaba math rock con jazz, skronk y otros ruidos diversos, y que nos ha dejado tres interesantes discos, el último de ellos Hellfire (2022).

Geordie Greep mantiene vivo el legado y lo lleva a su propio terreno, volviendo a desbordar creatividad en unas canciones que parten de caminos conocidos, pero terminan llegando a otras orillas. Ha sido algo liberador, como comentaba en la promo de este The New Sound: «fue la primera vez que no tuve a nadie a quien responder. Y con cada impulso que tenía, era capaz de seguirlo completamente hasta su conclusión. Al estar en una banda (black midi), a menudo tenemos esta sensación de ‘podemos hacer todo’, pero también estás un poco limitado en ese enfoque, y a veces es bueno hacer otra cosa, dejar ir las cosas».

El álbum contó con la participación de más de treinta músicos de sesión, grabándose entre São Paulo y Londres. Según Greep, algunas canciones se regrabaron con nuevos músicos porque las versiones anteriores no le convencían. La mitad del disco se realizó en Brasil con músicos locales reunidos a último momento, quienes trabajaron sobre las demos y completaron las bases en uno o dos días, mientras que los overdubs se añadieron posteriormente en Londres. Todo un ejercicio de orfebrería sonora que se filtra en unas canciones donde eso de rock progresivo melódico queda como manida etiqueta incapaz de abarcar este desborde.

Nos quedó claro al escuchar su primer adelanto, «Holy, Holy», tema que estalla entre trompetas, crescendos, guitarras saltarinas y esa peculiar forma de cantar tan clásica, como futurista. Estamos ante un disco de ¿salsa mutante?, tan pegajoso como irritante, tan delicioso, como intrigante. Una pequeña obra de arte que supura una energía frenética difícil de controlar. The New Sound está plagado de fuertes contrastes, donde composiciones como «Terra» y «Through a War» ofrecen momentos de gran belleza instrumental, mientras otras como «Bongo Season» sobresalen con esa densidad rítmica incontrolable que no sabes dónde terminará.

Gozaremos sus baladas disonantes, su grandiosidad orquestal nos mecerá; acabaremos martilleados en momentos como «Motorbike», fliparemos con el aire de music hall de «As if Waltz», recordaremos a black midi en las heredadas -e interpretadas en directo por la banda madre- «Walk Up» y «The Magician», y terminaremos de pie, aplaudiendo la teatralidad de «If You Are But a Dream» como culmen de un trabajo maravilloso. Genio.

Escucha Geordie Greep – The New Sound