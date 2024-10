Bonnie «Prince» Billy comparte el primer adelanto de su nuevo trabajo

Bonnie «Prince» Billy, alias del músico Will Oldham, lanzará su nuevo álbum The Purple Bird el 31 de enero. Grabado en Nashville con el productor David «Ferg» Ferguson y destacados músicos de sesión, el disco se presenta como una auténtica obra coral, con canciones compuestas en su mayoría alrededor de la mesa de la cocina de Ferg.

The Purple Bird marca la segunda vez en la carrera de Bonnie «Prince» Billy que trabaja con un productor, habiendo colaborado previamente con Ferg desde las sesiones del American III de Johnny Cash, donde Cash versionó el tema «I See A Darkness» de Oldham. En el nuevo álbum, Ferg coescribe 7 de las 12 canciones y además de él, participan figuras como John Anderson, Ronnie Bowman, el mandolinista Tim O’Brien, y Pat McLaughlin, mientras que músicos como Stuart Duncan y Fred Eltringham completaron las sesiones de grabación.

Esto comenta Bonnie «Prince» Billy de Ferg: «He hecho discos con amigos, discos en colaboración como The Brave and the Bold con Tortoise; los dos discos de Superwolf con Matt Sweeney; The Wonder Show of the World con Emmett Kelly; Get on Jolly con Mick Turner. Estos colaboradores reciben la máxima atención porque así es como funciona este negocio. Este disco, The Purple Bird, es también un esfuerzo de colaboración, pero el colaborador es el productor, David Ferguson. Es un hombre gigantesco, una fuerza musical épica, un amigo muy querido. Nuestro trabajo juntos en este disco fue el resultado de años de compartir momentos difíciles y grandes alegrías, canciones e historias, de hacer música juntos y separados. Hay mucha confianza en este disco por parte de Ferg y por la mía, y la confianza fue dura y bien ganada. Cuando escucho el disco, a menudo no puedo evitar reírme maravillado de que la vida me permitiera participar en algo así».

Ya está disponible el primer single de disco, «Our Home».

Foto: David Kasnic