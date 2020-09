Otro adelanto para The Flaming Lips, que publican disco la próxima semana

The Flaming Lips regresan con la continuación de King’s Mouth: Music and Songs, un trabajo inspirado en la instalación artística que su líder montó en 2015. Es un disco en una tirada limitada, que será publicado el próximo mes de julio y del que de momento conocemos que está narrado por Mick Jones (The Clash).

Lo nuevo de los de Wayne Coyne llega con el nombre de American Head, un disco que estará disponible el próximo 11 de septiembre y que muestra un cambio en el discurso de The Flaming Lips hacia terrenos más introspectivos y melódicos, como en tiempos de The Soft Bulletin y Yoshimi Battles The Pink Robots.

Tras “You N’ Me Sellin’ Weed”, “Flowers Of Neptune 6”, “Dinosaur On the Mountain” y “Will You Return / When You Come Down“, The Flaming Lips entregan “Mother Please Don’t Be Sad”: