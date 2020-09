Llega la obra lírica completa de Nick Cave (Letras 1978-2019)

A tres ediciones en su lengua vernácula (The Complete Lyrics, Penguin 2001, 2007 y 2019) hubo que aguardar para que, por fin, viera la luz, por vez primera, la traducción, en edición bilingüe, de la obra lírica completa (1978-2019) del cantante, pianista, compositor y escritor australiano. Nick Cave: Letras contiene todos los versos compuestos, a lo largo de más de cuatro azarosas décadas, por un maestro cantor cuyos lamentos siguen asomando, sin remedio, al filo de la desesperación y cantan al más irremisible de los desconsuelos; urdiendo, en tan lacerante y sadomasoquista empeño, una obra poética que se cuenta entre las más celebradas aportaciones a la balada anglosajona —sin perjuicio de otros tantos desvaríos practicados a lomos del rock, la música de vodevil, el blues, los salmos y otras ocurrentes hibridaciones— a lo largo del período aquí comprendido; dándose cita para tamaña ocasión, a través del apasionado filtro de sus vivencias, todas las recurrentes obsesiones que pueblan su obra poética y iscográfica.

Desde sus canciones para The Birthday Party hasta sus más aclamados álbumes —Murder Ballads, Henry’sDream y Dig, Lazarus, Dig! mas también su último trabajo, Ghosteen (2019)—, Nick Cave: Letras constituye un largo viaje por los escenarios de la singladura artística del cantautor. Las razones de tan feliz exhumación traen causa de algún que otro encontronazo con la igualmente recomendable obra en prosa del autor—Y el asno vio al ángel (Pre-Textos, 2005), La muerte de Bunny Munro (Papel de liar, 2009)— y de una indeleble ristra de inolvidables conciertos cuya hipnótica huella obligaba a indagar en las raíces de aquella conversión tardía.

El sentido prefacio de Andrew O’Hagan, el no menos aleccionador prólogo de Will Self y la brillante conferencia que preceden al propio cancionero –—pronunciada por el propio Nick Cave en el South Bank Centre de Londres en 1999— y que lleva por título La vida secreta de la Canción de Amor, brindan al incauto lector, a modo de introducción, dos pinceladas iniciáticas de gran utilidad para furtivamente adentrarse en la densa maraña en la que se entreveran préstamos, citas, parodias, alusiones, expropiaciones y leyendas que el cantante maneja a su antojo e iluminan los aspectos menos patentes de su obra, así como para otear en sus contornos, en esta suerte de apresurada autoexégesis, la cartografía del casi inabarcable imaginario alumbrado por sus versos.

Edita Libros del Kultrum