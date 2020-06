Alexis Taylor (Hot Chip) versiona a The Beach Boys y a Will Oldham

Alexis Taylor es un artista prolífico que ni siquiera durante la situación actual ha dejado de crear. El líder de Hot Chip ha continuado componiendo en estos meses y así lo demuestra al unirse a SON Estrella Galicia en el lanzamiento de dos versiones de The Beach Boys y de Will Oldham.

Se trata de los temas ‘´Till I Die’ de los rockeros californianos y de ‘Jolly One’ del artista conocido como Bonnie ‘Prince’ Billy. Estas canciones sirven además como adelanto del concierto exclusivo que Taylor y el proyecto musical cervecero ofrecerán desde Londres el próximo sábado 13 de junio a las 13:00h a través de los canales digitales de SON Estrella Galicia (YouTube, Facebook, Instagram y Twitter).

La carrera de Alexis Taylor se caracteriza por su versatilidad y su curiosidad musical, siempre probándose a sí mismo y buscando nuevos sonidos a través de bandas como Hot Chip o About Group además de en su carrera en solitario que cuenta con cuatro álbumes en su haber.

Su evolución creativa constante le ha llevado a grandes estadios y a espacios íntimos donde compartir con el público una experiencia de tú a tú. Este próximo concierto reunirá algunos de los temas que han definido todas sus etapas, interpretando canciones de Hot Chip como ‘Why Does My Mind’ o ‘Crap Kraft Dinner’, de About Group como ‘Dreamt I Saw You Late Last Night’ o de su discografía en solitario como ‘Beautiful Thing’ o ‘Am I not a Soldier?’, además de las citadas versiones.