En el programa de hoy de Bienvenido a los 90 realizamos una retrospectiva de varias críticas de discos que acabaron convirtiéndose en icónicos de la década como Superunknown de Soundgarden, Siamese Dream de los Smashing Pumpkins, (Whats the Story) Morning Glory? de Oasis, Vs. de Pearl Jam o The Bends de Radiohead entre otros.