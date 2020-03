Algiers nos regalan una versión de Outkast

Algiers, cuarteto de Atlanta basado entre Londres y Nueva York, desvela su fascinante reimaginación del clásico de Outkast de 1998, “Liberation”, lanzado a través de un vídeo grabado en el Conklin Metal Building de su ciudad natal.

There Is No Year, nuevo disco de Algiers ya está disponible en Matador Records/Everlasting Popstock!. Un álbum que incluye los singles “We Can’t Be Found,” “Void” y “Dispossession”.

El grupo, que tocó recientemente en España, comenzará la gira por Norteamérica y Europa para presentar su álbum There Is No Year este 11 de marzo en Filadelfia. Abajo puedes ver la lista de fechas.

El álbum fue grabado en Nueva York el año pasado por Franklin James Fisher, Ryan Mahan y Lee Tesche, todos amigos de la infancia de Atlanta, y el batería Matt Tong junto a los productores Randall Dunn [Sun 0))), Earth] y Ben Greenberg [Zs, Uniform]. There Is No Year recibe el título de la novela de Blake Butler que inspiró a la banda mientras grababan el álbum.

En 2012, Fisher, Mahan y Tesche, que tocaban juntos desde pequeños, formaron Algiers. Los tres reclutaron al batería Matt Tong (ex-Bloc Party) y firmaron con Matador en 2014. Desde entonces han girado por todo el mundo y lanzado dos álbumes aclamados masivamente por la crítica, Algiers en 2017 y The Underside of Power.