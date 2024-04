Wau y los Arrrghs!!! (Sala Moon) València 20/04/2024

El destino es caprichoso, ya se sabe. Nadie hubiera dicho que una banda como Wau y los Arrrghs!!!, probablemente la más importante en la escena garage-punk que ha dado este país, volviera a tener actividad. Fueron los mejores, pero también muy salvajes y las vidas de cada uno de sus integrantes han cambiado mucho desde que decidieron dar por zanjada su actividad, aparentemente de forma tajante, en 2015, dejando tras de sí a una legión de fans que abarca desde nuestro país a, por poner un ejemplo, México, donde les adoran.

Así las cosas, era poco probable, aunque no imposible, una reunión. Pero claro, los tiempos cambian, los festivales crecen, las ofertas son cada vez más sustanciosas, las resistencias se doblegan… de modo que, sorpresa, en 2023 la banda anunciaba una reunión esporádica para dos festivales, Surforama y Funtastic Dracula Carnival y una fecha en Madrid (Teatro Eslava), con las que retomaban, sólo eventualmente, la actividad.

Evidentemente, lo que ellos no parecen querer es volver a la rutina de disco-gira que tanto agotamiento vital les proporcionó, ni renunciar a sus ya asentadas vidas, pero tocar de vez en cuando no hace daño a nadie y, además, cualquiera que les haya visto tocar antes o después de esta reunión sabe que no lo hacen (exclusivamente) por la pasta. Lo llevan en la sangre. Es lo suyo. Lo necesitan, tanto o más como nosotros les necesitamos.

Por tanto, al margen de que puedan llegar más fechas en el futuro, sí que había algo muy pendiente en todo esto del regreso de Wau y los Arrrghs: tocar en la ciudad que les vio nacer y a la que pertenecen, Valencia. El escenario elegido, el de Moon, sala de mediano aforo que reserva siempre esta ciudad para eventos de cierta relevancia. Las entradas se pusieron a la venta hace meses y colgaron, lógicamente, el sold-out en menos que canta un gallo.

La gente, su gente, aunque les hubiera visto en cualquiera de las tres ocasiones previas que trajo esta reunión, tenía ganas de más. Muchos, además, no habíamos podido verles. Y si les viste en su época, es un hecho, vas a querer volver, porque son total, absoluta y rematadamente, atómicos. Antes y ahora. Pura excitación punk, verdadera actitud de compromiso con el rock and roll y en resumidas cuentas, una apisonadora.

Los reyes del garage, por tanto, eran esperados en su ciudad como maná caído del cielo. Así se respiraba en una sala abarrotada que inauguró el espectáculo con la actuación de The Von Dread’s, aguerrido power trío valenciano que practica un punk rock de corte clásico, con bandas como Saints, Radio Birdman (de los que hicieron una fantástica revisión de su “Aloha Steve and Danno”), MC5 (lo mismo, con su “Looking at you”), Damned y toda una lista de eruditas referencias que han sabido condensar en su reciente EP Gotta Go! (Snap Records, 2024), que precisamente presentaron, recién salido del horno, en su potente actuación.

Muy bueno el aperitivo, sí. Pero veníamos a lo que veníamos. Molongui, Fletán, Satur y Belinda, seguidos de Juanito, salieron decididos a celebrar “20 años de copas, rayas y alguna hostia”, como sólo ellos lo saben hacer, generando una explosión similar a la de una bomba de neutrones desde el primer segundo en que la música empezó a atronar. “Bli, blu, bla”, “Delincuente”, “Lo que quiero”, “La ciudad no es para mi”… Nada ha cambiado. Diez años no son nada y ellos, la combinación de todos ellos, siempre funciona.

Las guitarras siempre afiladas de Molongui, la apisonadora rítmica que perpetran Satur y Fletán, el sempiterno sonido Farfisa de Belinda, generan un monstruo, sobre el cual cabalga siempre Juanito, el frontman punk definitivo, un personaje que podríamos decir el topicazo de que si no existiera, habría que inventar, pero es que nadie sería capaz de inventar algo así. Es único, irrepetible. La comunión que logra con su público es algo que mis ojos no han visto en prácticamente ningún otro artista. Los lleva por donde quiere y él va siempre con ellos. De hecho, nada entre ellos, literalmente (miren las fotos), como si de un mar se tratara.

No verán muchas veces algo así, no. Y si no lo han vivido, dudo que yo con estas letras sepa estar a la altura de la experiencia. Sólo diré que, personalmente, me subí a una nube y no bajé de ella en todo el rato que estas bestias pardas estuvieron en el escenario. Volví a tener, no 15, no nos pasemos, pero sí 30 años y a ser muy, muy feliz, como todos los presentes. No había más que mirar alrededor y ver las caras de felicidad y euforia. La banda no paró de repartir y nosotros recibimos sus hostias con sumo placer. Sonó “It’s great”, “Piedras”, “Nunca la quise”, su versionaza Kink “Todo lo voy a romper” y por supuesto, “Copa, raya, paliza” (éxtasis) y el final, sin decir adiós, sino “A Link Wray”, se llevaron la palma, el desiderátum, de una noche que todos los presentes guardaremos en un lugar especial del corazoncito punk que todos, ya seamos padres o madres de familia, oficinistas o meros peterpanes o wendys, tenemos guardado en la cartera.

Juanito, Molongui, Fletán, Beli, Satur, haced el favor, no dejéis de reuniros, de volver, de explotar, aunque sea cada diez años. Ni de existir. Este mundo de mierda os necesita ahora más que nunca.

Fotos Wau y los Arrrghs!!!: Susana Godoy