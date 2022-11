Alice Cooper volverá a la escena musical con su banda y nueva música

Para muchos, Alice Cooper es uno de los referentes del heavy metal y el glam rock, pero para otros, este nombre va más allá del icono estadounidense de oscura melena larga. “Alice Cooper” fue una banda formada a mediados de los años sesenta, la cual consiguió triunfar de forma internacional gracias a su CD Billion Dollar Babies. No obstante, la banda se separó una década después aproximadamente. Tras ello, su miembro Vincent Furnier adoptó el nombre de la banda como solista, e incluso se lo puso legalmente.

A pesar de la disolución de la banda, hemos podido verla de nuevo en varias ocasiones, y de acuerdo con lo que dijeron sus miembros en una reciente entrevista con el medio Ultimate Classic Rock, están trabajando en nuevo material. No han anunciado cuándo podremos tenerlo, ni siquiera de forma aproximada, pero al parecer será suficiente como para crear un CD. Según lo que contaron al mencionado medio, han realizado un mínimo de 12 canciones nuevas, las cuales contarán con el apoyo del productor Bob Erin, el cual ya ha trabajado con ellos anteriormente.

La banda también afirmó que siguen un proceso de trabajo relativamente espontáneo, ya que no planean con exactitud cuándo lanzarán cada material que producen. No obstante, comentaron que cuando tienen tiempo libre, si reciben una llamada de Bob Erin con una nueva idea, se ponen a escribir. Tiempo después, de acuerdo con el vocalista, revisan el material que han creado para ver si puede ser una historia que contar.

Sin embargo, no habrá que esperar mucho tiempo para verlos de nuevo en acción, pues desde que comenzaron su última gira, han estado bastante activos. Los más fans del grupo incluso pudieron ver de vuelta a Nita Strauss el pasado 4 de octubre, una de las guitarristas del conjunto que dejó la banda hace unos meses para trabajar junto a Demi Lovato. A pesar de su despedida, Strauss volvió a tocar con la banda en un concierto de Colorado para interpretar el tema School’s Out junto a su sustituto, Kane Roberts.

La influencia de Alice Cooper

Gracias a su increíble popularidad, la banda ha conseguido traspasar las barreras de la música y se ha extendido en más sectores del entretenimiento, por lo que no es de extrañar que sus seguidores esperen pacientemente todos sus contenidos. Prueba de ello es que podemos encontrar desde el documental de la vida de Furnier, Super Duper Alice Cooper, hasta juegos dedicados a su figura. Uno de ellos es Alice Cooper Tome of Madness, un slot online España que cuenta con cinco carretes y varias animaciones con el rostro del artista. Asimismo, también podemos encontrar un juego de cartas diseñado por el mismo, “HorrorBox” el cual parece inspirado por «Cards Against Humanity» y consiste en crear frases absurdas de terror con cartas y pasar distintos desafíos.

En definitiva, la banda Alice Cooper está más viva que nunca, sobre todo gracias a la popularidad de su vocalista. Así pues, tan solo queda esperar para escuchar su próximo contenido.