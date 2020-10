Escucha en primicia ‘Colorado’, nuevo tema de Cuchillas

“Colorado” es el primer adelanto del segundo EP de Cuchillas que será editado por Intromúsica en 2021. “Colorado” es el otoño tras un verano que empezamos no muy bien y acabamos no muy mal. Ahora más que nunca nos sentimos extraños en los lugares comunes, como si asistiéramos a una continua fiesta que nos incomoda y de la que no sabemos cómo huir sin que nos tiendan una mano.

El tema, que ha sido elegido como primer adelanto del segundo EP de Cuchillas, se mantiene en la misma línea de sonido que ya anticipaba ‘Me Gustaría’. Al mismo tiempo también supone un puente hacia ‘Fumar’, el primer sencillo de la banda, a través de un sonido más oscuro que de nuevo nos remite a la nostalgia por los Pixies ensus riffs de guitarra.

Colorado es el primer adelanto de «Pasión de Sábado», segundo EP de la banda y viene acompañado de un vídeo grabado por Darko Audiovisual durante el mes de octubre de 2020 en el Desierto de Los Monegros, Zaragoza. Dirección, montaje y edición por Darko Audiovisual & Cuchillas.