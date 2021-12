Amann & The Wayward Sons anuncian nuevo álbum para enero

La banda bilbaína Amann & The Wayward Sons, de la que te hemos hablado en varias ocasiones en Muzikalia, acaban de anunciar nuevo disco. Será su tercer álbum de estudio, su título es Hymns Of Hope And Rage y verá la luz el día 1 de enero de 2022.

Hymns Of Hope And Rage es una recopilación de canciones compuestas durante la pandemia, en pleno confinamiento. La banda liderada por Pablo Amann debutó en 2018 con el álbum Free Soul, primera entrega del grupo que cautivó a la prensa especializada y que motivó que formaran parte de la edición de ese año del BBK Music Legends Festival, sumándose al cartel con artistas de tanto peso como Ben Harper, The Beach Boys, Suzanne Vega, o Watermelon Slim. Durante 2019 publicaban Drive Home, grabado en los Estudios Tio Pete de Urduliz, Bizkaia, en riguroso directo, reviviendo el estilo tradicional de producción de bandas míticas de los 60 y 70.

El sentimiento de aislamiento impulsó a Pablo Amann a profundizar en las sensaciones elementales que contemplábamos desde la incomunicación. Así surge el boceto del álbum, con canciones que nacen de la rabia y el desánimo para inclinarse hacia la esperanza: “Under Pouring Rain”, “Devil Knows my Name”, “I just wanna go my Way” o “Train to Mars”, muestran la cara más contundente del grupo con un sonido eléctrico de Blues Rock de vanguardia al estilo de Gary Clark Jr. o Tyler Bryant & The Shakedown. También encontramos otros temas más melódicos que incluso muestran un registro cercano al góspel en algunos casos, o al country rock en otros como “Once I’m gone” o “Feel it in my bones”, canción que te presentamos en su momento en Muzikalia y que aquí se incluye también en versión acústica.

Todas las canciones han sido compuestas y escritas por Pablo Slocum, excepto “Something Higher” cuya letra y música pertenece al productor Emi Barés, también guitarrista de la banda.

(la foto del grupo es obra de Alberto Zaldibar)