A principios de año os hablábamos en nuestra sección 7 Minutos al Día de Amann & The Wayward Sons, banda bilbaína de rock americano liderada por Pablo Amann. Lo hacíamos entonces para presentaros su último álbum de estudio, Drive Home. Posteriormente, en 2020, el grupo ha publicado un disco doble en directo, Live in Bilbao, grabado el 3 de septiembre de 2019 en Kafe Antzoki de Bilbao y lanzado en edición de lujo en formato vinilo.

Todo ello sucedió antes de la pandemia y el confinamiento consiguiente. Pero Amann & The Wayward Sons han aprovechado este tiempo de forzada inactividad y han escrito diversas canciones. Una de ellas es “Feel it in my bones”, compuesta y grabada durante el confinamiento con la aportación de los músicos desde sus casas y producida por Emi Barés, guitarrista de la banda. “Feel it in my bones” es un ejercicio de reflexión sobre nuestra relación con la naturaleza y con nosotros mismos en esta nueva realidad. Una canción en el estilo que mejor define a la banda: el rock sureño, la música de raíces americanas con pinceladas de soul, blues y hard rock, con las habituales referencias de grupos como Drive-by Truckers, Tyler Bryant, Quarker City Night Hawks o Rival Sons.

A continuación puedes escuchar, en Spotify, “Feel it in my bones”, el nuevo single de Amann & The Wayward Sons.

