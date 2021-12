Primavera Sound completa su cartel con Low, Amyl and the Sniffers y más

Primavera Sound completa unos días en los que ha confirmado que en 2022 se expandirá a Los Angeles, São Paulo, Buenos Aires y Santiago de Chile; aparte de sus conocidas sedes de Oporto y Barcelona, con el cierre de cartel de su sede local.

Barcelona en la capital global de la música del 2 al 12 de junio de 2022. Once jornadas distribuidas entre el Parc del Fòrum, diferentes salas de la ciudad y la playa de Sant Adrià de Besòs, más de 500 actuaciones para celebrar, por fin, el vigésimo aniversario de Primavera Sound.

A su mastodóntico cartel con nombres como Pavement, Tame Impala, Massive Attack, Be, Bauhaus, The Jesus & Mary Chain, Nick Cave and the Bad Seeds o Einstürzende Neubauten, sin olvidar perlas como Charli XCX, Sharon Van Etten o Dua Lipa, se suma una nueva tanda con Low, Grimes DJ set, Jhay Cortez, PinkPantheress, Bleachers, Amyl and the Sniffers y Tokischa, entre otros.

Consulta el cartel de Primavera Sound del 2 al 12 de junio





Más información y entradas en la web del festival.