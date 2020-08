Angel Olsen estrena otro single de su nuevo disco

Angel Olsen desvela “Waving, Smiling” un nuevo single que forma parte de Whole New Mess, su próximo álbum de estudio, que se publica este 28 de agosto en Jagjaguwar/Popstock! y que es además su primer disco en solitario desde su debut de 2012.

Grabado a finales de octubre de 2018, Whole New Mess es un retrato emotivo y vulnerable de Olsen mientras se esfuerza por superar un peridod de tumulto personal usando como herramienta solo un par de guitarras y micrófonos, durante su aislamiento en el The Unknown de Anacortes. A pesar de que al menos nueve canciones de Whole New Mess puedan sonar familiares a cualquiera que haya escuchado la obra de Olsen de 2019, All Mirrors, tampoco son demos de ese álbum. Whole New Mess es un nuevo álbum en sí mismo, con su propio mood inamovible. Si los espléndidos arreglos orquestales y la mirada cinematográfica de All Mirrors es el sonido de Olsen preparando sus cicatrices para mostrarlas al mundo, Whole New Mess es el sonido del descubrimiento de su forma, de darles un sentido a esas lesiones. Es un recordatorio de que las canciones son más que una mera colección de palabras, acordes e incluso melodías. Son redes de emociones, cualidades que pueden cambiar de un mes al siguiente y que pueden decir tanto como una perfecta progresión o un acorde exquisito. En ese sentido, estas 11 canciones—francos, solitarios e inquebrantables exámenes de lo que significa amar, perder y sobrevivir—son totalmente nuevas.

Olsen nos presenta además una actuación intimista de la canción grabada por Ashley Connor en el Templo Masónico de Asheville. A lo largo de “Waving, Smiling,” Olsen deja sus sentimientos al descubierto: “I’ve made my bed, made up of all my fears // all my fears cried out all of those years // cried out all of those years // Now baby I’m lying // Laid out and smiling.” Cuando llega a las notas agudas y temblorosas del tierno vals, podemos notar cómo Olsen empuja el nudo en su garganta, luchando con el miedo de su pasado y lo que implica para su futuro. “‘Waving, Smiling’ es para mí como la última escena, una comprensión de que el amor no se ha perdido sino que se encuentra en algún rincón en mi interior” dice Olsen.