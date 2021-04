The Smiths aparecerán en el nuevo capítulo de Los Simpsons

Fantasía para los fans de The Smiths: Vuestra banda favorita tendrá un especial en los Simpsons.

Tim Long, guionista de la serie ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales con una coña que hace referencia al episodio en cuestión que se llamará Panic On The Streets of Springfield: “las tres mejores canciones de los Simpsons Smiths obtendrán una copia física de este póster para la pared de vuestros deprimentes dormitorios”

Okay, that’s it: best three “Simpsons Smiths songs” get a physical copy of this poster for their mopey bedroom wall. Use hashtag #SimpsonsSmiths pic.twitter.com/LXy9ozELIW — Tim Long (@mrtimlong) April 15, 2021

En este episodio, Lisa cae bajo el hechizo de una superestrella de la música de los 80 deprimida, interpretada por Benedict Cumberbatch. El show contendrá música compuesta el gran Bret McKenzie de la popular y recordada Flight of the Conchords.

No será la primera vez que los Simpsons coquetean con personajes del mundo de la música. La popular y longeva serie creada por Matt Groening ya ha contado con apariciones estelares de The Rolling Stones, Lenny Kravitz, Brian Setzer, Elvis Costello, Tom Petty, Ramones, U2, The Who, The White Stripes, REM, Red Hot Chili Peppers, entre muchos otros y ahora sumará a The Smiths.

