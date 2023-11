Animal Collective – Isn’t It Now? (Domino / Music As Usual)

Animal Collective parecen haber cogido la ola de la inspiración desde que el pasado año publicaran Time Skiffs (2022), que no solo nos trajo la vuelta de Panda Bear (Noah Lennox) al cuarteto, sino que fue un regreso en toda regla a los momentos más afinados de su catálogo, después de un periodo centrado en la experimentación, las aventuras audiovisuales y los proyectos personales. Aunque esta afirmación podría tener su trampa, ya que las canciones de Isn’t It Now? se compusieron a la vez que las de éste pero en lugar de grabarlas en remoto a consecuencia de la pandemia, se registraron en común. En ellas, dan una nueva vuelta de tuerca a sus conocidos modos con la ayuda de Russell Elevado (D’Angelo, Blackalicious), reconocido por su trabajo en el ámbito del hip-hop, el soul y el jazz.

Como siempre esperamos de ellos, logran explorar un rico catálogo de influencias musicales, desde la música renacentista hasta la experimentación con nuevas formas instrumentales. Podemos tirar del tópico y remarcar todas las convenciones del pop experimental que se os ocurran, lo que contiene es un empeño en abrirse a nuevas vías y ser un testimonio sólido de su continua búsqueda.

Es el álbum más largo de su carrera, aunque esconde una trampa de 21:58 minutos llamada «Defeat», canción que ya habían explorado en directo y que ahora trasladan al estudio como punto álgido de su constante exploración. Una pieza que podría ejercer como perfecta síntesis de todo el conjunto, en el que mediante los esperados trucos sonoros, sintetizadores, coros imposibles y cacofonías, nos hacen acompañarles en una aventura construida sobre guitarra, bajo y batería, de la que cuesta escapar. Los de Baltimore le cantan a sus aciertos y errores en un sólido artefacto en el que como dicen en «Gem & I» y ese «hagámoslo una y otra vez, y otra vez y otra vez…» continúan enganchándonos gracias al barroquismo de «Soul Capturer», la psicodelia de «Magicians from Baltimore», el aroma contemplativo de la bonita «Stride Rite», los efectos hipnóticos de la saltarina «All The Clubs Are Broken» o los aires tribales de «Kings Walk».

Notable alto.

Escucha Animal Collective – Isn’t It Now?