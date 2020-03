‘Ansiedad (Has Vuelto a Mí)’ nueva balada navajera de Confeti de Odio

Así de directo, así de reflexivo, así de emocionante, Confeti de Odio nos entrega un single en el que muchos nos veremos reflejados. Es el segundo adelanto de su LP de debut a publicarse en Snap! Clap! Club el próximo 23 de abril.

Lucas de Laiglesia lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a mirarse hacia dentro a mirar a sus entrañas y a regalarnos una de esas canciones que, en la onda de “Si Me Quiero” o “Para Mí” tanto ha conseguido hablarnos como público. Lo que en su día bautizamos como depre-pop vuelve con fuerza en esta canción “Ansiedad (Has Vuelto a Mí)” que es ya segundo adelanto de su esperado debut en vinilo que saldrá a finales de abril en esta casa.

A la letra no le faltan cuchillos, solo que esta vez están dirigidos hacia dentro (no como en “Tu Puta Barba”), en una emotiva reflexión en la que aparecen gemas de su escritura como “Culpo de mis traumas a quien me convenga, creo que soy mi único problema” o “Y el problema aquí soy yo, que no tengo solución”, sus fans tienen ya una nueva letra para tatuarse cerca del pecho.

Para ilustrar el tema, un viejo conocido de la casa, el artista Gluxxx, pinta y desbarata en este lyric video una antigua cinta de vídeo en la que un Lucas de apenas diez años, en el regazo de un rey Baltasar, imaginando quizás lo que sería su vida, haciendo lista mental de unos deseos que, en retrospectiva, pueden o no haberse cumplido.

Un proceso de recuperación, el de las cintas de su infancia, que es también sanador como lo es su música, catártica y hermosa, visión única de un artista que nos va a dejar un trabajo de debut en el que mirar hacia adentro este 2020.