Séptimo episodio de Desde Asia con Amor y Pop dedicado a Indonesia. Con ella empezó todo. Mi interés por la música del continente asiático. Y no es que me llamase en exceso a pesar de conocer a bandas maravillosas como Mocca o Anne Marie. Mi afición vino mucho después, cuando Ping Pong Club publicó Retrospective. ese disco me voló la cabeza y me hizo preguntarme qué música oculta y poco conocida podría haber en ese país para nosotros tan exótico.

Y lo que escondía era mucha buena música, sunshine pop absolutamente brillante, dreampop y shoegaze que no tenía nada que envidiar al europeo o americano y la supervivencia del sonido Sarah Records.

Acompáñame en este pequeño viaje por la Indonesia POP.

Escucha Desde Asia con Amor y Pop 7, especial Indonesia

En Spotify

Suenan:

01. Sharesprings «We don’t have to talk but please hold my hand»

02. Clubwater «Happyness»

03. Peonies » Thin Holidays»

04. The Whistling Possum » Some Popkids Are Even»

05. The Cottons «Yestarday is Gone»

06. Sugarpin «Crossroad»

07. Nausea » T.D»

08. Whisperdesire » Never in Love with Luna»

09. Picadilly » A Journey for K»

10. The Caroline’s » This Life is pretty fucked up, but hey, we’ll be fine»

11. Lo0n » Neutural»

12. The Silent Love » Why Don’t You Love Me»