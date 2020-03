Foster The People, Toundra, Anni B Sweet y más, estarán en Low Festival 2020

Low Festival 2020 sigue creciendo. Después de unas últimas confirmaciones cargadas de nombres nacionales e internacionales que sumaron a las filas del festival bandas de la talla de King Gizzard & The Lizard Wizard o Metronomy, el festival todavía guarda grandes nombres en la recámara. Hoy, el line-up de #Low2020 se hace más grande con las confirmaciones de Foster The People, Toundra, Anni B Sweet, Shinova, The 5.6.7.8’s, Mueveloreina, DORA y Flash Show DJs.

Un nuevo nombre internacional pisará Benidorm el próximo mes de julio. Foster The People, la formación encabezada por Mark Foster, aterriza en Benidorm por primera vez en la historia del festival con su indie electrónico de tintes pop y rock. Llevan en activo desde el año 2009, pero fue el año 2011 el que les llevó a la gloria con el lanzamiento de ‘Torches’, álbum que incluía su gran hit “Pumped Up Kicks”. Una canción que recientemente ha entrado en el “Top 100 Absolute Best Songs in History”, un ranking creado por el prestigioso periódico USA Today.

Además, en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor sonarán los nuevos temas que la banda liberó hace tan solo unos meses en forma de EP, “Pick U Up”, “Imagination”, “Worst Nites” y “Style”. Además, la formación ha confirmado que está trabajando en nueva música que estará lista durante este 2020 y más allá, por lo que todavía podrían llegar más sorpresas antes de #Low2020.

Los madrileños Toundra también estarán en Benidorm. Empezaron su viaje en 2007, y desde entonces han conservado un sonido que combina de forma exquisita riffs con una atmósfera de ensueño. Una larga lista de canciones y álbumes que han conseguido posicionar a la banda como uno de los proyectos instrumentales más grandes de Europa.

Toques sesenteros y psicodelia con nombre propio, Anni B Sweet. El regreso de la artista a la Ciudad Deportiva Guillermo Amor era uno de los más esperados por el público. La malagueña llega con su nuevo LP, ‘Universo Por Estrenar’, un disco en el que ha optado por letras compuestas en castellano, estribillos pop y arreglos de tinte retrofuturista, con el que abre una nueva y excitante etapa en su carrera.

Shinova ha conquistado salas y festivales por todo el país. Con el lanzamiento de su último trabajo el pasado 2018 de la mano de Warner Music, la formación ha mostrado su lado más maduro, que contagia empatía y energía, algo que no podía faltar entre las líneas del cartel de Low Festival.

¿Preparados para corear la mítica “Woo Hoo”? Las internacionales The 5.6.7.8’s también se suman al cartel con el objetivo de que todo el público queme suela en el recinto de #Low2020. La maravillosa girlband de garage rock procedente de Tokio aterriza en julio en la ciudad de los rascacielos con sus versiones más divertidas y bailables, de ‘Kill Bill Volumen 1’ al cielo, y en concreto, al cielo de Benidorm.

Karma Cereza y Joaco J Fox llevan dando guerra desde 2016 con Mueveloreina, un proyecto de canciones pegadizas y letras directas cargadas de críticas punzantes hacia la sociedad. Ahora llegan por primera vez al festival y a la que ellos mismos consideran la ciudad “Paradiso” con este mestizaje de ritmos que no deja indiferente a nadie. Una carrera de singles, EP’s y videoclips que ha culminado con ‘Carne’, su último largo.

DORA también estará en Low Festival 2020. Producida por Pional y a medio camino entre el pop más alternativo y el más comercial, las canciones de la joven artista hipnotizan desde que empiezan a sonar, con guitarras acústicas y voces suaves que crean temas tan naturales como mágicos. Una de las apuestas de futuro de esta edición.

Esta nueva lista de nombres confirmados para el festival benidormense se cierra con el que ya es uno de los imprescindibles en Low Festival. Flash Show DJs volverán a encargarse de cerrar el festival a lo grande, con un set de temas que mezclan lo canalla con lo divertido, las canciones atemporales con hits más recientes.

El abono general con el que asistir a los tres días de música durante los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto pueden adquirirse desde 59€ en lowfestival.es/abonos o en Eventbrite. Subirán de precio esta noche a las 23:59h. En el caso de los abonos VIP y VIP POOL, están disponibles por 115€ y 170€ respectivamente.