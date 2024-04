Belle and Sebastian tienen nuevo single, ‘What Happened to You, Son?’

Belle and Sebastian llegan a nuestros escenarios en pocas semanas. La banda escocesa volverá a nuestro país el 25 de mayo dentro del Tomavistas (entradas aquí) y unas semanas después, el 13 de junio, estarán visitando San Sebastian para tocar en el Kursaal (entradas).

Será la puesta de largo de su reciente doblete, ese A Bit Of Previous de 2022 al que siguió pocos meses después Late Developers (2023). Antes del comienzo de su gira han lanzado una nueva canción que fue registrada en las sesiones de su última entrega, «What Happened to You, Son?».

Sobre ella Stuart Murdoch comenta: «‘What Happened to You, Son?’ fue sacada al azar del último LP porque el LP se sentía demasiado largo. Quedó fuera. La canción trata sobre mi juventud y el divertido agujero en el que caí al final de mi adolescencia. Estaba fracasando en mi carrera universitaria, fracasando en casi todo lo que intentaba en ese momento. Estaba obsesionado con la música de la época, solía aferrarme tanto a las letras, el mensaje y el sentimiento de ciertas bandas de la época de los 80, que probablemente no era saludable.

Así que, aunque el tema de esta canción es un poco acusatorio, la culpa es del espectador. Podría haberme desconectado en cualquier momento. En cambio, dejé que los cantantes se convirtieran en mis amigos por correspondencia y mis deidades. La canción trata de abordar lo que sucede cuando las estrellas del pop crecen, y cambian, y van por un camino diferente, y parecen traicionar la postura que tenían cuando más las amabas.

Sin embargo, la canción termina con suerte. Siempre hay un camino hacia adelante, siempre hay una luz que te guía si miras de cerca, si renuncias a una parte de ti mismo, si te dejas fluir y cambiar».

Escucha ‘What Happened to You, Son?’ de Belle and Sebastian