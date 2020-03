Arranca la gira de Bad Gyal por España y Latinoamérica

Bad Gyal empieza este viernes 6 de marzo su gira de salas española en Valencia y seguirá por Alicante, Pamplona, Bilbao, Sevilla, Granada y Gijón hasta acabar en A Coruña a finales de mes. Las entradas de la gira se agotaron pocas horas después de su salida a la venta hace unos meses, obligando a la artista a añadir segundas fechas en casi todas las ciudades.

Bad Gyal también acaba de anunciar su nueva gira latinoamericana. El Bad Gyal SoundSystem viajará al otro lado del charco en abril y parará en Ecuador, Colombia y México. Esta será la cuarta vez que la artista gira por estos países consolidándose así como una de las cantantes españolas más queridas entre el público de Latinoamérica.

PRÓXIMOS CONCIERTOS DE BAD GYAL

MARZO

03/06 oh! Valencia | Valencia, ES SOLD OUT

03/07 Sala The One | Alicante, ES SOLD OUT

03/08 Sala The One | Alicante, ES SOLD OUT

03/13 Zentral | Pamplona, ES SOLD OUT

03/14 Santana 27 | Bilbao, ES SOLD OUT

03/15 Santana 27 | Bilbao, ES SOLD OUT

03/20 Sala Custom | Sevilla, ES SOLD OUT

03/21 Industrial Copera | Granada, ES SOLD OUT

03/22 Industrial Copera | Granada, ES SOLD OUT

03/27 Teatro Albeniz | Gijón, ES SOLD OUT

03/28 Sala Pelícano | A Coruña, ES SOLD OUT

03/29 Sala Pelícano | A Coruña, ES [ TICKETS ]

ABRIL

04/03 La Juliana | Quito, EC [ TICKETS ]

04/04 Estereo Picnic | Bogotá, CO [ TICKETS ]

04/10 Frontera 88 | Mexico City, MX [ TICKETS ]

04/11 Nodriza Estudio | Monterrey, MX [ TICKETS ]

MAYO

05/01 Åre Sessions | Åre, SWE [ TICKETS ]

05/08 Plaza de Toros Murcia | Murcia, ES [ TICKETS ]

JUNIO

06/04 Primavera Sound | Barcelona, ES [ TICKETS ]

06/12 U-Fest | Mallorca, ES [ TICKETS ]

06/13 NOS Primavera Sound | Porto, PT [ TICKETS ]

JULIO

07/03 Río Babel | Madrid, ES [ TICKETS ]

07/04 Holika Festival | La Rioja, ES [ TICKETS ]

07/10 Big Sound | Valencia, ES [ TICKETS ]

07/11 Frauendfeld Fest | Zurich, SWI [ TICKETS ]

07/18 Alma Latina | Torremolinos, ES [ TICKETS ]

07/23 Cabo de Plata | Barbate, ES [ TICKETS ]

07/25 Riverland | Asturias, ES [ TICKETS ]

07/31 Puro Latino | Cádiz, ES [ TICKETS ]

AGOSTO

08/02 Arenal Sound | Burriana, ES [ TICKETS ]

08/08 Portaferrada | St. Feliu De Guíxols, ES [ TICKETS ]

08/14 Rabolagartija | Villena, ES [ TICKETS ]