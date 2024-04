Sonorama Ribera 2024 anuncia el grueso de su cartel

Sonorama Ribera regresa a su cita anual en Aranda del Duero entre los próximos 7 y 10 de agosto. El festival volverá a llenar sus escenarios y las calles de la localidad burgalesa y a generar ese ambiente inigualable entre sus muchos asistentes.

Se acaban de anunciar nada menos que 100 nombres que completan el primer avance que conocimos con los veteranos Burning, junto a Niña Polaca, Natos y Waor, Venturi y Veintiuno o la posterior confirmación de Hombres G o Los Planetas interpretando íntegramente Super 8. Entre las novedades están nombres como Luz Casal, Coque Malla, La Habitación Roja, Karavana, La Casa Azul, Biznaga, Califato 3/4, Despistaos, Neuman, Niños Mutantes, Shinova, Ladilla Rusa, Marwán, Miranda!, Pol 3.14, Recycled J, SFDK o Sen Senra, una gran variedad de nombres y estilos para todos los gustos.

Toma nota de los artistas de Sonorama Ribera 2024 en alfabético

Aiko el grupo, Alba Reche, Alberto Vela, Álvaro de Luna, Ana Rodrigo, Andreew, Ángela González, Apartamentos, Acapulco, Bejo, Belén Natalí, Benson, Besmaya, Billy Flamingos, Biznaga, Black TV, Bulego, Burning “Gira 50 Aniversario”, Califato 3/4, Calizo, Candela Gómez, Carlangas y Los Cubatas, Carlos Ares, Carmen 113, Carmesí, Casino Montreal, Chef Creador, Chill Mafia, Claim, Comandante Twin, Cómo vivir en el campo, Cómplices, Coque Malla, Cora Yako, Crispy Bats, D’ John, Dani Fernández, David Van Bylen, Debajo del Paraguas, Delaporte, Despistaos, Diagnóstico Binario, Disidente, Dollar Selmouni, DrefQuila, El Columpio Asesino, El Kanka, El Nido, El Niño Lord.Cah, El Zar, Erich, Eva McBel, Éxtasis, Fiesta Polenta, Florent y Yo, Funzo & Baby Loud, Fuzzz by DJ Nano, Gara Durán, Gilipojazz, Grande Amore, Guacamayo, Heiser, Hinds, Hombres G, HOMENAJE Antonio Vega, Igloo, Izaro, J. Buzón, Jaguayano, Jet Vesper, Jordana B., Joven Dolores, Juancho Marqués, Juanita Dinamita, Karavana, La Bien Querida, La Casa Azul, La Gusana Ciega, La Habitación Roja, La Sonrisa De Julia, La Trinidad, Ladilla Rusa, Lady Banana, Las Dianas, Levitants, Lia Kali, Lobocordero, Los Eclipses, Los Invaders, Los Planetas SUPER 8, Los Zigarros, Luback, Lunáticos, Luz Casal, Macaco, Magic, Maikel Delacalle, Malmö 040, Malva, Mamá Vudú, Mapa, Marina Reche, Mario Andreu, Marsella, Marta Movidas, Martiz, Marwán, Merino, Mikel Izal, Miniño, Miranda!, Nano Mz, Miriam Rodríguez, Natos y Waor, Neuman, Niña Polaca, Niños Luchando, Niños Mutantes, Nuevo Berlín, Nunatak, OBK, Paula Cendejas, Paula Mattheus, Peces Raros, Perseida, Pol 3.14, Pol Granch, Pole., Por Las Noches, Puño Dragón, Queralt Lahoz, Querido, Rayden, Recycled J, Repion, Rey Pila, Rocío Saiz, Rozalén, Samuraï, Sen Senra, Sevilla Distorsión, Sexy Zebras, SFDK, Shego, Shinova, Sidecars, Silverio, Solo Carmen, Standstill, Suu, The Yellow Melodies, Travis Birds, Tu Otra Bonita, Ulises Messner, Ultraligera, UnderWallace, Valeria Castro, Valira, Varry Brava, Veintiuno, Venturi, Venus Astra, We Are Not Dj’s, Whisky Caravan, YSY A, Zabriskie, Zirrosis y Amigos, Zoe Gotusso, Zuaraz.

Entradas para Sonorama Ribera 2024

Abonos y entradas disponibles en la web del festival.