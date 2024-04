Stoned Jesus + Mars Red Sky (Sala Nazca) Madrid 23/04/24

Impresionante gira doble que llevaba tiempo anunciando Noise on Tour de dos bandas clave del Stoner rock. Los franceses Mars Red Sky, que venían a presentar su último trabajo Dawn of the Dusk (Red Sound and Vicious Circle 2023) y por otra parte, la banda ucraniana Stoned Jesus que – sin ninguna duda – se han convertido una de las formaciones más importantes del stoner contemporáneo.

Abrían la noche los franceses con una sala a medio gas, aunque poco a poco fue cogiendo color. Con las primeras notas de “Collector”, Mars Red Sky lograron captar inmediatamente la atención de un concentrado público, que sabía lo que había ido a ver y escuchar. Tan densos como envolventes, pronto establecerían el todo para lo que podríamos decir que se convirtió en una experiencia auditiva casi mística.

Rápidamente y sin darnos cuenta nos vimos envueltos en esa amalgama de sonidos que es «Arcadia», un tema de su lado más oscuro, combinado perfectamente con algunos sonidos pregrabados.

Al llegar a «Apex III», la banda sumergiría a la sala en un viaje sonoro profundo, con riffs psicodélicos y coros cuasi atmosféricos, que parecían evocar el descenso a un mundo subterráneo y misterioso, como lo es su música.

Con “The Final Round” redujeron a veces la velocidad, pero elevaron la intensidad, permitiendo que la canción cobrará nuevo sentido y que resonara como algo atronador en nuestras cabezas. Es increíble la capacidad del trio para crear un ambiente auditivo, con sonidos que parecen emerger de la oscuridad, pero que al mismo conllevan una luz esperanzadora. Son muy grandes estos tipos y no se les da la importancia que merecen.

Llegaba el momento más esperado de la noche por la práctica totalidad de los presentes que – no nos engañemos – habían ido a ver Stoned Jesus. El trio ucraniano, capitaneado por el simpático grandullón Igor Sidorenko, se encuentran celebrando el quince aniversario de la formación de la banda, además de encontrarse con lo que podríamos llamar el renacimiento de esta, ya que Igor la ha rehecho por completo con una nueva formación.

Iniciando con «Bright Like the Morning», un tema que contrasta su título con un sonido potentísimo y crudo y que, dentro de su aparente sencillez logra hacerte viajar sin moverte del sitio, enlazaron rápidamente con “Porcelain”. Rápidamente nos dimos cuenta de que la nueva formación funciona como un reloj suizo, tal y como el propio Igor había dicho en sus redes.

Al llegar a «Thessalia» estaba claro que íbamos a ver la respuesta más visceral de los fans, que no dejaron de moverse y “poguear” por toda la sala, algo que sorprendió a la banda, llegando a decir Igor: “me sorprende vuestro reto de hacer mosh con canciones tan lentas”, echándose unas risas.

«Thoughts and Prayers» resonó como un himno moderno del género, que sirvió también para que Igor bromease diciendo: “a ver si os atrevéis a hacer mosh con nuestra canción más lenta”, dicho y hecho; la gente como loca bailando y saltando. Están locos estos stoners.

No solo hubo tiempo para bromas y decibelios, tuvimos la suerte de asistir a algo casi inédito en un concierto, la subasta de una primera edición del disco Seven Thunders Roar (Moon Records 2012) que acabó llevándose un entusiasmado fan por la cantidad de 150 euros. Todo esto en mitad del concierto, con la peña pujando con una salida de cuarenta euros por el disco.

«Black Woods» mantuvo alta la energía con su tono ominoso y misterioso, preparando el terreno para uno de los puntos más álgidos de la noche, con “I´m the Mountain”, anunciando que la estaban tocando por quingentésima vez y «Get What You Deserve», una canción que encapsula la filosofía de la banda; intensa, sin compromisos, feroces a veces y dulces como una nube de algodón otras.

Para los bises tocó el lado feroz con “Here come the Robots”, lo que fue uno de sus primeros hits y con el que se dieron a conocer en medio mundo.

La celebración del decimoquinto aniversario de Stoned Jesus no fue solo un recorrido por su discografía, también sirvió para certificar su relevancia continua y creciente en el mundo del stoner rock.

Fotos Stoned Jesus + Mars Red Sky: Fernando del Río