Axolotes Mexicanos (Sala But) Madrid 10/05/24

Axolotes Mexicanos nos han vuelto a demostrar que no hace falta tocar a menudo para mover masas. Y es que debido a los proyectos personales de sus miembros Juan y Mario (Carolina Durante), Olaya, Lucas (Confeti de Odio) y Stephen Please; la banda madrileño-asturiana llevan sin tocar en la capital desde abril del año pasado. Pero tampoco han frecuentado festivales ni otras provincias. Aún así, su público ha seguido siendo fiel tras la publicación de su último disco 4ever (2024), que presentaban el pasado 10 de mayo en la Sala But de Madrid.

Para calentar la sala contamos con la actuación de Los Chivatos, que se definen como una banda de “ñunk”, punk con ñ. Lo cierto es que sobre el escenario consiguen fusionar rock fuerte con punk y rap, notándose en todo caso las influencias callejeras. El grupo se formó en 2015, pero comenzaron a publicar en 2019.

Abrieron con tres temas de su último álbum, Perros con cara de humano (2022) y continuaron con más de su trabajo más reciente, el EP Fibra de carbono (2022). Entre medias pudo sonar un único tema de su primer álbum Stay Ñunk (2022): «Cristo do Corcovado».

Aunque es cierto que la mayoría del público no conocía al grupo, su actitud sobre el escenario consiguió que fueran agotando la energía que reservaban para el grupo principal. Para su última canción, Total 90, se había formado un gran pogo en medio de la sala. Aunque el público pedía más (concretamente, un remix de la misma canción con la que cerraron), tuvieron que acabar su concierto. Eso sí, sin dejar indiferentes a todas las personas que les habían descubierto esa noche. Antes de irse, el bajista quiso lanzar un peluche gigante que acabó atrapado en los altavoces del techo de la sala, un momento bastante destacable después de su actuación.

Y por fin llegaban Axolotes Mexicanos. Después de más de un año pudieron dar el concierto de sus vidas. Y es que desde el principio era notable el esfuerzo que habían hecho, con una escenografía original que contaba con visuales estilo anime en directo y unas televisiones antiguas controladas también en vivo.

Abrieron con el primer single que sacaron de su nuevo álbum Amarre, que a pesar de que el LP se publicase hace poco, salió en julio del año pasado. Cabe mencionar que el grupo llevaba sin publicar nada desde que salió su LP :3 en 2021, a excepción de un remix de la canción japonesa «Renai Circulation». Pero 4ever ha conquistado corazones: a pesar de que había pasado sólo una semana desde que salió el álbum, toda la sala coreaba las letras que cantaba Olaya.

Dado el éxito de su nuevo trabajo y que realmente se trataba de un concierto de presentación, era complicado mezclar estas nuevas canciones con sus clásicos, que los fans llevan tanto tiempo sin poder escuchar en directo. Pero la verdad consiguieron una buena mezcla, y tras la primera canción sonaron «Nacida para sufrir», «Cara de idiota» y «Cuando estoy contigo».

Continuaron tocando el álbum con su segundo single, «Himawari», para el que iba a subir Fresquito pero al final no ocurrió. “Decidle todos a Fresquito que es un cacas”, repetía constantemente Olaya, de broma.

Hablando de colaboraciones, aunque Fresquito no estuviera presente contamos con dos sorpresas. Por una parte dos personas disfrazadas de furries (animales peludos y antropomorfos) se subieron a cantar la clásica «Disparo de amor» (2015). No sabemos todavía si esto fue algo serio o no, pero lo cierto es que todo el mundo levantó sus teléfonos para grabar el show. Por otra parte, y aunque hicieron creer que al final no iba a venir, Diego Ibáñez (Carolina Durante) se subió a cantar otro clásico del mismo álbum, «Interestelar». Y para terminar con los invitados, Aiko el grupo se unieron a cantar su colaboración con Axolotes Mexicanos «Rosas y espinas», que es además el último single de 4ever.

Aunque se trataba de un concierto de presentación, 4ever no sonó íntegramente, pero esto les permitió poder hacer un balance ideal entre temas más clásicos y más nuevos, sin faltar en todo caso sus canciones más conocidas, como por ejemplo «Te quiero (…)» y «Astor», con las que cerraron una noche mágica en la que pudimos volver a disfrutar del grupo con la misma energía e intensidad que años atrás, en su concierto más grande en Madrid.